"Bas bas bağırıyorlardı, 'Kaynağı nereden bulacaksın" diye; peki sen seçim için kaynağı nereden buldun?

Partisinin 1 Kasım'a yönelik seçim çalışmalarını Mersin'den başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye vereceğiz dediğim zaman bas bas bağırıyorlardı 'Kaynağı nereden bulacaksınız?' diye. Peki şimdi seçime gidiyoruz, dünyanın masrafını yapıyoruz. Sen kaynağı nereden buldun?" dedi.

"Birileri meydan meydan gezip 'Bana 400 milletvekili verin başkan olacağım' dedi. Millet vermiyorum dedi. Seçim bitti dedi ki; önüne kanı terörü koyuyorum dedi. Vatandaşa dedik ya bana oy vereceksin. Ya da ben senin sözünü senin iradeni dinlemeyeceğim dedi" diye konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu iktidar bereketsiz bir iktidar, biz halkın cebini dolduracağız" ifadelerini kullandı.

Uçakla Adana Havalimanı'na gelen ve ardından seçim otobüsüyle Mersin'e geçen Kılıçdaroğlu'nun Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişiye hitaben yaptığı konuşmanın öne çıkan bölümleri şöyle:

"Milli irade başımızın üzerinde dedik. Vatandaşlar bir araya gelin koalisyon kurun, siyasette gerginliği bitir, oturun adam gibi uzlaşın. Kim söylüyor? 78 milyon vatandaşımız söylüyor. Bunu kim en iyi yaptı. Milli iradeyi en iyi okuyan parti CHP oldu. Bir sonraki seçimleri değil önce Türkiye'yi düşünüyoruz. Ülkemizin refahı içinde olmasını istiyoruz. Güzellik içinde olmasını istiyoruz.

"Eğer siz her şeye hayır diyecekseniz seçimlere niye giriyorsunuz!"

Koalisyon kuralım dediler hay hay madem millet görev verdi görevi tüm samimiyetimizle yerine getireceğiz dedik ama yapmadılar. Birisi dedi ki her şeye hayır. Şununla kuralım hayır bunu yapalım hayır. Onlara şunu söyledim. Eğer siz her şeye hayır diyecekseniz seçimlere niye giriyorsunuz. Biz ülkenin içinde bulunduğu şartları biliyoruz, işsizlik diz boyu yolsuzluk diz boyu.

Bunların Suriye'deki bütün planları suya düştü. Kimseyi dinlemiyorlardı. Oysa dönemin başbakanına bir mektup yazmıştım. Suriye politikalarını yanlıştır. Demiştik ama bizi dinlemediler.

Sizden bir isteğim var, her yer anlatın. 7 Haziran'dan bu yana değişti? Niye seçime gidiyoruz? Ne oldu da seçime gidiyoruz? Ben emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye vereceğiz dediğim zaman bas bas bağırıyorlardı "Kaynağı nereden bulacaksınız?" diye. Peki şimdi seçime gidiyoruz, dünyanın masrafını yapıyoruz. Sen kaynağı nereden buldun? Birileri meydan meydan gezip 'Bana 400 milletvekili verin başkan olacağım' dedi. Millet vermiyorum dedi. Seçim bitti dedi ki; önüne kanı terörü koyuyorum dedi. Vatandaşa dedik ya bana oy vereceksin. Ya da ben senin sözünü senin iradeni dinlemeyeceğim dedi. Mersin'e turizm yatırımları yapılacaktı, havaalanı yapılacaktı ne oldu? Bu iktidar bereketsiz bir iktidar, biz halkın cebini dolduracağız. Gün artık A partisi, B partisi olma dönemini aşmıştır. Türkiye'nin sorunlarını hangi parti en iyi biliyor, dile getiriyor? Elinizi vicdanınıza koyun.

"CHP iktidarda olsaydı, Kurban Bayramı'nda emekliler ilk ikramiyelerini alacaklardı"

Biz isteriz ki Türkiye'de huzur olsun barış olsun. Biz isteriz ki hiç bir vatandaşımızın burnu kanamasın. 7 Haziran'dan sonra terör yeniden hortladı. Düne kadar bir şey yoktu da 7 Haziran'dan sonra niye oldu. Güneydoğu'da huzur vardı 7 Haziran'dan sonra niye bozuldu. Sebep olanları ben biliyorum siz de biliyorsunuz. Acıyı ve kanı, gözyaşını bitirecek olan tek parti CHP'dir. Bu ülkeye barışı getirecek tek parti CHP'dir. Çünkü CHP, Türkiye'nin kurucu partisidir. Çünkü genlerinde Kuvayi Milliye var. Bayrağımızı, vatanımızın bütün insanlarını kucaklıyoruz. Biz önce Türkiye diyoruz.

Eğer 7 Haziran'dan sonra CHP iktidarda olsaydı verdiğimiz sözler vardı. İlk 100 gün için. CHP iktidarda olsaydı, geçen Kurban Bayramı'nda emekliler ilk ikramiyelerini alacaklardı. Biz iktidarda olsaydık asgari ücret net 1500 lira olacaktı. Çiftçi mazotu 1 lira 80 kuruştan alacaktı. Tüketici kredi faizlerinin yüzde 80'i silinmiş olacaktı. Biz iktidarda olsaydık kavga acı gözyaşı olmayacaktı. Biz iktidarda olsaydık bölgenin en itibarlı ülkesi Türkiye Cumhuriyeti devleti olacaktı. Gençlerimizin ufkunu açacaktık, aile sigortası çıkmış olacaktı. Türkiye'de yoksulluk tarihe gömülmüş olacaktı. CHP'nin iktidarı sadece Türkiye için değil Ortadoğu için dünya için önem taşıyor.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından CHP'li Çukurova Belediyesi'nin bazı hizmetlerinin açılışını yapmak üzere Adana'ya gitti.