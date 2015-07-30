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65 yaşındaki kadın zeytin ağaçlarına ağladı: Onlar benim çocuğum, kesmeyin!

Bursa'nın İznik İlçesi'ne doğalgaz hattı çekilmesi çalışmaları kapsamıda bine yakın zeytin ağacı kesilecek

30 Temmuz 2015 15:01

Bursa'nın İznik İlçesi'ne doğalgaz hattı çekilmesi çalışmalarında, 13 kilometre boyunca bine yakın zeytin ağacı kesilecek. Boyalıca köyünde oturan 65 yaşındaki Sevim Alptekin, kamulaştırma ve hat döşenmesiyle bahçesindeki 70'e yakın zeytin ağacının kesileceğini belirterek, "Onlar benim çocuklarım kesmeyin" dedi.

Bursagaz'ın dağıtım lisans sınırlarına alınan İznik'e doğalgaz çekilmesiyle ilgili çalışmalara geçen yıl ağustos ayında başlandı. Şehiriçi altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Orhangazi'nin Üreğil mevkiinden İznik ilçesi Çakırca mevkiindeki yüksek basınç şehir besleme istasyonuna kadar olan kısımda, yaklaşık 34 kilometrelik yüksek basınç doğalgaz boru hattı inşaatı proje çalışmaları başlandı. Söz konusu inşaat ile ilgili olarak 4 Nisan'da Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu imzasıyla Botaş adına alınan kamulaştırma kararı ile çalışmalar yürütülüyor. 

 

7 kilometrelik hat zeytinlik 

 

Bursagaz'dan alınan bilgiye göre söz konusu boru hattı güzergahının yaklaşık 21 kilometresi Orman ve Su işleri Bakanlığı sınırlarında kalırken geri kalan 13 kilometrelik kısım ise şahıs mülkiyetlerini kapsıyor.  Bu güzergahtaki mülkiyet tespit ve kamulaştırma çalışmaları Botaş tarafından yürütülüyor. İznik'in doğalgaza kavuşması amacıyla yürütülen çalışmalar en çok hat nedeniyle zeytinlikleri kesilecek çiftçileri üzdü.   13 kilometrelik hattın 7 kilometresinin zeytinliklerden oluştuğu ve hat döşenmesi sırasında binden fazla ağacın kesileceği belirtildi.  

ETİKETLER

onlar benim çocuğum kesmeyinSevim Alptekinzeytininkikdoğalgaz

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