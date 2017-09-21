610 bin TEOG kitabı çöpe gidecek

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılmasıyla yalnızca iki yayınevinin elindeki 610 bin basılı kitap çöpe gidecek.

Karar, kurs ücretlerini peşin veren velilerde ise 2 bin-10 bin lira arasında değişen bir zarar yaratacak. Bu yıl bazı okul kurslarının sınav hazırlığına ağustos ayında başlaması, 120 bin öğrenciyi etiket fiyatı 20 liradan başlayıp 50 lirayı aşabilen TEOG kitaplarını satın almaya itmişti. Ancak önceki gün alınan kararla TEOG’un artık yapılmayacak olması öğrencilere manen zarar verirken; veliler ve yayınevleri de madden zarara düştü.

Milyonlarca liralık zarar

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, açık olarak tepki vermeye çekinen yayınevleri ise, stoklarda ve piyasadaki yüz binlerce basılı kitabın çöpe gidecek olmasından dolayı dertli. TEOG’a ilişkin konu anlatımlı ders kitabı ve deneme kitapçıkları basan 15’i aşkın yayınevi, milyonlarca lira zarar edeceklerini aktardı. Yayınevleri yalnızca bu sene değil, müfredatta gidilen değişiklik ve kaldırılan sınavlarla her sene tonlarca kitabın çöp olduğundan yakındı.

Emekler çöp oldu

En çok rağbet gören yayınevlerinden biri, stoğunda 400-500 bin TEOG kitabının kaldığını, bir o kadarının da piyasada olduğunu söylerken; bir diğer yayınevi de 10 bin kitabının heba olacağını belirtti. Bastıkları 220 çeşit kitaptan 16 çeşidinin TEOG’a ilişkin olduğunu belirten bir başka yayınevi ise, “Kitapların çöp olmasıyla ağır bir maddi kayıptan bahsedebiliriz. Etiket fiyatı maliyeti göstermez; maliyetimiz çok büyük. Kararın ardından kitap satışlarımız da azaldı” dedi. Bunun aynı zamanda ağır bir milli servet, efor, kâğıt ve emek kaybı olduğunu ifade eden yayınevi, “Bu yıl ki TEOG’a ilişkin sınav planlarımızı aylar öncesinden belirleyip deneme kitapçıklarını güncelleyerek yeniden basmıştık. O kadar çaba harcayıp çalışmalar yaptık. Hepsi çöpe gidecek” dedi.

Kapak değiştirme taktiği

Piyasada 8. sınıf deneme ve konu anlatımlı pek çok yayın olduğunu dile getiren Karekök Yayınları Kurumsal Müdürü Fatih Taha, içeriği bu yıl ki müfredatla uyumlu olan ancak kapağında TEOG yazan kitapların, kapağı değiştirilerek yeniden piyasaya sürüleceğini söyledi. Hiçbir yayınevinin yaşanılan durumdan memnun olmadığını belirten Taha, “6. sınıf derslerinin bir kısmının 7. sınıfa kaydırılması mantıklı fakat sınav sisteminin komple değiştirilmesi belirsizlik yaratıyor” diye konuştu.