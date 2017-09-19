TEOG kaldırıldı, yeni sistem halka sorulacak

Milli Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz, bu yıl Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının yapılmayacağını açıkladı. Yılmaz, yeni sistemin son etapta halka sorulacağını ifade etti.

Gazetecilerin TEOG ile ilgili sorularını yanıtlayan Yılmaz, şunları söyledi:

"TEOG'un kaldırılmasına karar verildi. Bu sene uygulanmayacak. TEOG'un kaldırılması Türkiye'nin önünün açılması demek. Çocuklarımız yarış atına dönüyor. Çocuklar büyüyor, büyüdüğünün farkına varmıyor. TEOG'dan dolayı etüt merkezleri arttı. Çocukların yarış atına dönmesini hangi anne-baba ister? Bize güvenin. Hiç kimsenin kaygılanmasına gerek yok, iyiye gidiyor."

"Kararı milletimize sunacağız"

Bakan Yılmaz, TEOG yerine hangi sistemin geleceği sorusu üzerine, "Üzerinde bakanlığımız çalışma yapıyor. Bakanlar Kurulu'na sunacağız. Çıkan kararı da milletimize sunacağız" ifadelerini kullandı.

Normal takvime göre bu yılın kasım ayında ilk, nisan ayında ikinci TEOG sınavı yapılacaktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TEOG sınavına ilişkin, "Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik?" açıklamasında bulunmuş, ardından Başbakan Binali Yıldırım ile İstanbul'da bu konuda bir görüşme yapmıştı. Sınavın kaldırılması için Milli Eğitim Bakanlığı'nca çalışma başlatılmıştı.