Erdoğan: TEOG kaldırıldı, üniversiteye giriş sistemi ile ilgili de çalışma var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72'nci Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'de önemli açıklamalarda bulunarak "TEOG yerine nasıl bir sistem olacağı ile ilgili çalışmalarımız var" dedi. Erdoğan üniversiteye girişlerle ilgili de çalışma yapıldığını belirtti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

MGK'da Kuzey Irak'a yönelik yaptırımlar

"Bakanlar Kurulu da şüphesiz ki hem bunu değerlendirecek hem de kendi kanaatleriyle ne gibi yaptırımlar yapabiliriz veya yaparız ama bunlar tabii sıradan olmayacak. Biz bu kararlılığımızı ortaya koyacağız çünkü biz Kuzey Irak yerel yönetimini bugüne kadar hiç yalnız bırakmadık. Her zaman yanında olduk, her türlü desteği verdik. Bu kadar desteği veren, kendilerini sıradan değil candan sayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni adeta yok farz etmek olarak görüyoruz bu yaklaşımı. Bundan dolayı da biz son, nihai bu konudaki düşüncelerimizi Bakanlar Kurulu kararıyla, Milli Güvenlik Kurulu kararıyla açıklayacağız. Bunu görmelerinde fayda var diye düşünüyorum."

Stoltenberg ile görüşme

"NATO Genel Sekreteri ile yaptığımız görüşme, Sayın Stoltenberg'in daha önce yaptığı açıklamanın aynısıdır. Her ülke kendi iç düzenlemelerinde serbesttir, bu noktadaki kararını serbestçe verir. Bu şekilde de bu görüşmemizi yaptık. Bunun dışında da ayrıca herhangi bir bilgi alışverişiyle alakalı da Genelkurmay, Brüksel'e ayrıca bir ekip gönderip onları ayrıca bilgilendirecekler."

TEOG kaldırıldı

Kendisinin düşüncesini açıkladığını, Başbakan Binali Yıldırım ile de bu konuyu konuştuğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu konuyla ilgili olarak bir defa çocuklarımızı bindirilmiş kıtalar olarak görmek istemiyoruz. Bu imtihan kıskacı altında çocuklarımızın bitmesini, tükenmesini görmek istemiyoruz. Hazırlıklarımız var, bu hazırlıkların hepsini hükümetimiz, Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla zaten açıklayacaktır ama artık aileler, çocuklar rahat etsin, sadece kendi derslerine odaklansınlar. Gerek ortaöğretimde gerek lisede artık canla başla kendi performanslarını ortaya koyacaklar. Ona yoğunlaşarak üniversiteye de gidecekler."

Üniversiteye giriş sınavlarıyla ilgili bir değişiklik olup olmayacağı da sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O da olacak, o konuda da çalışılıyor." değerlendirmesini yaptı.