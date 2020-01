610 akademisyenden yeni bildiri: Fikrin eleştirilmesi demokrasinin, cezalandırılması otoritenin niteliğidir!

1128 akademisyenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki askeri operasyonlara ve şiddete karşı yayımladığı "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisinin ardından başlayan soruşturma dalgasına 610 profesör, doçent ve yardımcı doçentten yeni bildiriyle tepki geldi. Yeni bildiride "Siyasi iradenin 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriye karşı gösterdiği tepkiyi yanlış ve kaygı verici buluyoruz. Akademisyenlerin ülke sorunlarıyla ilgili dile getirdikleri görüşlerinin siyasi irade tarafından cezalandırılmaya çalışılması, akademik özgürlüklere darbedir" ifadeleri yer aldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, yayınlanan mesajda fikir ve ifade özgürlüğü ile ilgili, farklı üniversitelerden 610 profesör, doçent ve yardımcı doçent tarafından imzalanan yeni bir bildirinin duyurusu yapıldı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Biz aşağıda imzası olan akademisyenler, fikir ve ifade özgürlüğü ilkesine bağlıyız ve bu ilkenin akademik yaşamın temel unsuru olduğuna inanıyoruz. Bu temelde, ülkedeki çatışma ortamıyla ilgili kişisel değerlendirmelerimizden bağımsız olarak, siyasi iradenin ve YÖK'ün çok sayıda üniversite mensubunun imzaladığı 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriye karşı gösterdiği tepkiyi yanlış ve kaygı verici buluyoruz.

"İfade özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz. Üniversite ve akademisyenin görevi akıl yürütme ve vicdan muhakemesi sonunda vardığı fikirleri toplumuyla paylaşmaktır. Fikrin eleştirilmesi demokrasinin, fikri ifade edenin cezalandırılması ise otoriterliğin niteliğidir. Akademisyenlerin ülke sorunlarıyla ilgili dile getirdikleri görüşlerinin siyasi irade tarafından cezalandırılmaya çalışılması, akademik özgürlüklere darbedir. Böyle darbeler herşeyden önce toplumsal gelişmeyi durdurur.Ülke demokrasisine verilecek en büyük zarar, fikri söylemek değil, fikri ifade ettirmemektir."

"Barış için Akademisyenler" bildirisi neydi, ne oldu?



"Barış için Akademisyenler Girişimi"nin bildirisi 1128 akademisyenin imzasıyla 11 Ocak'ta kamuoyuna duyuruldu. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bazı yetkililer imzacıları "ihanet"le suçlarken metne imza atan bazı akademisyenler "terör propagandası" suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TCK. 301'den soruşturma başlattığı bildiri hakkında, suç örgütü liderliğinden yargılanan Sedat Peker imzacıları hedef alarak "Akan kanlarınızda duş alacağız" dedi. Peker hakkında soruşturma başlatılırken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) "Teröre destek veren bu bildiri, akademik özgürlük ile bağdaştırılamaz. Bu bildiri ile ilgili olarak hukuk çerçevesinde gereği yapılacaktır" dedi.

Barış için Akademisyenler Girişimi adıyla duyrulan bildirinin tam metni şöyleydi:



Bu suça ortak olmayacağız!

Em ê nebin hevparên vî sûcî!



"Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu suça ortak olmayacağız!

"Türkiye Cumhuriyeti; vatandaşlarını Sur'da, Silvan'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Silopi'de ve daha pek çok yerde haftalarca süren sokağa çıkma yasakları altında fiilen açlığa ve susuzluğa mahkûm etmekte, yerleşim yerlerine ancak bir savaşta kullanılacak ağır silahlarla saldırarak, yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı başta olmak üzere anayasa ve taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınmış olan hemen tüm hak ve özgürlükleri ihlal etmektedir.

"Bu kasıtlı ve planlı kıyım Türkiye'nin kendi hukukunun ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmaların, uluslararası teamül hukukunun ve uluslararası hukukun emredici kurallarının da ağır bir ihlali niteliğindedir.

"Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesini, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını, gerçekleşen insan hakları ihlallerinin sorumlularının tespit edilerek cezalandırılmasını, yasağın uygulandığı yerde yaşayan vatandaşların uğradığı maddi ve manevi zararların tespit edilerek tazmin edilmesini, bu amaçla ulusal ve uluslararası bağımsız gözlemcilerin yıkım bölgelerinde giriş, gözlem ve raporlama yapmasına izin verilmesini talep ediyoruz.

"Müzakere koşullarının hazırlanmasını ve kalıcı bir barış için çözüm yollarının kurulmasını, hükümetin Kürt siyasi iradesinin taleplerini içeren bir yol haritasını oluşturmasını talep ediyoruz. Müzakere görüşmelerinde toplumun geniş kesimlerinden bağımsız gözlemcilerin bulunmasını talep ediyor ve bu gözlemciler arasında gönüllü olarak yer almak istediğimizi beyan ediyoruz. Siyasi iktidarın muhalefeti bastırmaya yönelik tüm yaptırımlarına karşı çıkıyoruz.

"Devletin vatandaşlarına uyguladığı şiddete hemen şimdi son vermesini talep ediyor, bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak sessiz kalıp bu katliamın suç ortağı olmayacağımızı beyan ediyor, bu talebimiz yerine gelene kadar siyasi partiler, meclis ve uluslararası kamuoyu nezdinde temaslarımızı durmaksızın sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz."