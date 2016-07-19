Darbe girişiminin ardından 112 general ve amiral, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri hakkındaki işlemler devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde darbe girişiminde bulunan cuntanın lideri olduğu suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı, Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) üyesi olan Orgeneral Akın Öztürk ile beraber 61 general tutuklandı.

2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun ile 7'nci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak dün akşam İstanbul Adliyesi'ne çıkartılan Korgeneral Erdal Öztürk, Tümgeneral Fethi Alpay, Tümgeneral Mehmet Özlü, Tümgeneral Haluk Şahar, Tümgeneral Serdar Gülbaş, Tümgeneral Şaban Umut, Tuğgeneral İrfan Can, Tuğgeneral Erdal Akyıldız, Tuğgeneral İmdat Bahri Biber, Tuğgeneral Ahmet Biçer, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğamiral Ömer Mesut Ak, sorgularının ardından gönderildikleri 10. Sulh Ceza Mahkemesince dün sabah tutuklanmıştı.

Orgeneral Akın Öztürk'ün gözaltı görüntüleri şöyle:

61 general tutuklandı

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul’da gözaltına alınan askerlerden 13’ü, İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcılığı’nda sorgulandıktan sonra tutuklama talebi ile 10. Sulh Ceza Mahkemesine gönderildi. 12 general ile 1 amiral tutuklandı.

İstanbul Terör ve Organize Suçlar Bürosu Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderilen tutuklamaya sevk belgesinde, 13 general hakkında, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak, (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün faaliyetleri kapsamında cebir-şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, anayasayı ihlal, cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya TBMM’nin görev yapmasını engellemeye teşebbüs, Cumhurbaşkanı’na fiili saldırıya teşebbüs, silahlı terör örgütü kapsamında kasten adam öldürme ve kasten yaralama" suçlamaları yöneltildi.

İzmir’de aralarında Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen’in de bulunduğu, 13 general tutuklandı.

Ankara’da ise gözaltına alınan 27 generalden 26’sı tutuklandı.

Malatya’da 4, Kayseri’de 1, Manisa’da 1, Şırnak’ta 2, Siirt’te 1 olmak üzere dün toplam 61 general tutuklandı.

Öztürk: Tecrübelerime göre bu askeri darbe girişimini paralel yapının gerçekleştirdi

Öztürk, savcılığa verdiği ilk ifadede darbe girişimine iştirak ettiği iddialarını reddeti.

İşte Akın Öztürk’ün savcılık ifadesi

Savcılık ifadesinde darbeye katılmadığını, önlemeye çalıştığını belirten Öztürk, “Benim tecrübelerime göre bu askeri darbeye teşebbüsü paralel yapının gerçekleştirdiğini düşünüyorum ancak bu işi TSK içerisinde kimin organize edip gerçekleştirdiğini kestiremiyorum. Askeri darbe girişimi güçsüz bir Türkiye isteyen yabancı misyonların işi olabilir. Pensilvanya’daki kişinin emir verip bu işi yaptırabilecek gücü yoktur. Bu olayda paralel yapı kullanılmış olabilir. Tümgeneral Kubilay Selçuk ve Tuğgeneral Mehmet Dişli ile bu askeri darbeyi neden yapmaya çalıştıkları konusu ayrıntılı konuşmadım. Ne maksatla bunun yapıldığını bilmem” dedi.

Necdet Özel: Darbe niyeti varsa neden kuvvet komutanıyken yapmadı?

Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Öztürk için “Hiçbirimizde bir şüphe uyandırmadı. Böyle bir niyeti varsa neden hava kuvvetleri komutanıyken bunu yapmadı? O zaman bütün hava kuvvetleri elindeydi?" demişti.

Milli Savunma Bakanı: “O adam önlemeye çalışıyordu” diyenler var

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Akın Öztürk yaptı diyemiyoruz, bunun kararını yargı verecek. Akın Öztürk'ün karşı olduğu da, içinde olduğu duyumları bana geldi. Bu işin başında şu isim vardır demem mümkün değil” demişti.

Öztürk'ün darbe girişiminden sonra Doğan Haber Ajansı'na yaptığı açıklama şöyleydi:

“Yüksek Askerî Şura üyesi olarak milletinin emrinde olan ben Hava Orgeneral Akın Öztürk; kalkışma başladıktan itibaren kısa süre içerisinde bulundukları yere ulaşarak sürekli bir şekilde Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte hareket ettim ve yanında bulundum. Milletimizi ve demokrasimizi hedef alan bu darbe girişiminin hiçbir aşamasında yer almadığım gibi, ülkemiz açısından en az zararla atlatılabilmesi için elimden geleni yaptım. Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Abidin Ünal'ın isteği üzerine faillerle bizzat münazara ederek bir an önce hatalarından dönmeleri için gayret sarf ettim.”