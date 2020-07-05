Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Sakarya'daki Türkiye'nin en büyük havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükseldi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili olarak yaptığı yeni açıklamada "Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı son açıklamada, "Hendek’teki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121’i taburcu oldu. 5 kişinin tedavisi 1’i Sakarya’da yoğun bakımda, diğeri İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde olmak üzere devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gün içinde yapılan açıklamada, Sakarya Hendek’te Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirildiği duyuruldu. 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 4'e yükselmiş oldu.

Arama-kurtarma çalışmaları patlamanın üçüncü gününde sürüyor

Patlama sonrasında yapılan çalışmalara dair açıklama yapan Kaldırım, ''Patlama cuma günü 11.15 sularında meydana geldi. Bugün üçüncü gündeyiz. Halen sahada ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Patlamanın olduğu ilk andan itibaren hızlı bir şekilde tüm ekiplerimiz, biz dahil, buraya intikal ettik. Çalışmalara başladılar. Şu ana kadar sahada bin 97 AFAD, UMKE, arama kurtarma, sağlık, itfaiye, jandarma kriminal ve diğer ilgili birimlerimiz gelip bizzat burada çalışma yaptılar 190 araçla. Şu anda sahada 4 arama-kurtarma ve kadavra köpeğimiz çalışma yapıyor. Bir yandan da tabii başsavcılığımızın nezaretinde yürüyen adli süreç de devam ediyor. Onların görevlendirdiği hem bilirkişiler hem de uzmanlar burada gerekli çalışmaları yapıyorlar'' dedi.

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