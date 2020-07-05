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Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Kayıp bir kişinin arama çalışmaları devam ediyor

05 Temmuz 2020 16:00

Sakarya'daki Türkiye'nin en büyük havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükseldi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili olarak yaptığı yeni açıklamada "Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı son açıklamada, "Hendek’teki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121’i taburcu oldu. 5 kişinin tedavisi 1’i Sakarya’da yoğun bakımda, diğeri İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde olmak üzere devam ediyor" dedi. 

İçişleri Bakanlığı tarafından gün içinde yapılan açıklamada, Sakarya Hendek’te Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirildiği duyuruldu. 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 4'e yükselmiş oldu.

Arama-kurtarma çalışmaları patlamanın üçüncü gününde sürüyor

Patlama sonrasında yapılan çalışmalara dair açıklama yapan Kaldırım, ''Patlama cuma günü 11.15 sularında meydana geldi. Bugün üçüncü gündeyiz. Halen sahada ekiplerimiz yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Patlamanın olduğu ilk andan itibaren hızlı bir şekilde tüm ekiplerimiz, biz dahil, buraya intikal ettik. Çalışmalara başladılar. Şu ana kadar sahada bin 97 AFAD, UMKE, arama kurtarma, sağlık, itfaiye, jandarma kriminal ve diğer ilgili birimlerimiz gelip bizzat burada çalışma yaptılar 190 araçla. Şu anda sahada 4 arama-kurtarma ve kadavra köpeğimiz çalışma yapıyor. Bir yandan da tabii başsavcılığımızın nezaretinde yürüyen adli süreç de devam ediyor. Onların görevlendirdiği hem bilirkişiler hem de uzmanlar burada gerekli çalışmaları yapıyorlar'' dedi. 

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Neler yaşanmıştı?

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD’ın Hendek bölgesindeki deprem kayıt cihazları üç patlama tespit etti. Cihazlara göre, ilk patlama 11:05’te olmak üzere saat 11:15 ve 11:18’de üç patlama kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Soyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgeye gitti.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hâlâ sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" demişti.

Ancak aynı fabrikada son 11 yılda meydana gelen patlamanın yaşandığı ortaya çıktı. Aynı fabrikada 2009 yılında meydana gelen bir patlamada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 37 kişi de yaralanmıştı. İki yıl sonra 2011 yılında meydana gelen patlamada ise fabrikada işçi olarak Hediye Hallac hayatını kaybetmiş, 10 işçi ise yaralanmıştı. Son olarak 2014'te yine aynı fabrikada bir patlama meydan gelmiş ve bu patlamada da enkaz altında kalan işçi Yılmaz Şapoğlu hayatını kaybetmiş bir işçi de yaralanmıştı.

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