Havai fişek fabrikasındaki patlamadan sağ çıkan işçiler anlattı: Toz bulutunun içinde bir teyze 'beni kurtar' diye bağırıyordu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde büyük patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasında beraber çalışan karı koca o korku dolu anları anlattı. Patlama anında yaşadıklarını anlatan Başaran Alkan isimli fabrika çalışanı, "Patlama sesiyle birlikte çatı direk çöktü ve o esnada çatıdan kafama, omzuma bir şeyler düştü. Yere düştüm ve toz dumandı her yer. Toz bulutunun içinde bir teyze 'beni kurtar' diye bağırıyordu" ifadelerini kullandı.

Hendek ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 114 işçinin yaralandığı patlamada, gelen patlamada yaralanan Başaran Alkan ile aynı fabrikada çalışan eşi Kadriye Alkan yaşadıkları korku dolu anları anlattı.



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Patlama anında yere düştüğünü ve üzerine parçaların düştüğünü belirten Alkan, bir kadının yardım çığlığını duyduğunu, kadını alarak dışarı çıktıklarını ve fındık bahçesinden kaçmaya başladıklarını o esnada yoldan geçen sağlık ekibi ile hastaneye geldiklerini dile getirdi.

Başaran Alkan, patlama anında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Eşim ile beraber aynı yerde çalışıyorduk, patlama anında patlama olan yere yakın bir bölgedeydim. Patlama sesiyle birlikte çatı çöktü ve o esnada çatıdan kafama, omzuma bir şeyler düştü.



Yere düştüm ve toz dumandı her yer. Toz bulutunun içinde bir teyze 'beni kurtar' diye bağırıyordu, onu tuttum ve kendimi kapıdan dışarıya attım. Dışarı attıktan sonra dışarıda eşimi gördüm, eşimi ve teyzeyi alıp ormanlık alan, fındık bahçesine doğru yürüdük ve kaçmaya başladık. Yolda bir sağlık ekibi denk geldi, ambulansla buraya getirdiler beni. Patlama sesleri geldikçe biz bölgeden uzaklaşmaya çalıştık, yürüyerek aşağıdaki köye kadar gittik yani" dedi.

"Daha önce de yaşamışlar, anlatıyorlardı"

Patlamadan yara almadan kurtulan Kadriye Alkan, "Eskiler tabii daha önce de yaşamışlar böyle şeyleri anlatıyorlardı ama insanın başına gelmeyince hayal gibi oluyor. Ben iş yapıyordum, paketleme yapıyordum bir anda her yer bembeyaz olunca bir tane abla kolumdan tuttu ve 'masanın altına geç' dedi.

Masanın altında biraz bekledikten sonra çıkışa, kapıya yöneldik ve oradan çıkınca eşimi gördüm. Zaten yaralıydı koluna girdim ve hemen oradan uzaklaştık, sığınacak bir yer olmadığı için herkes bir yerlere koşuşturuyordu. Daha sonrasında fındıklık bölgeden yol bizi nereye götürüyorsa gittik. Allah'a şükür bir şekilde kurtulduk" diye konuştu.