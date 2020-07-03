Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: 4 kişi yaşamını yitirdi, 114 yaralı

03 Temmuz 2020 11:52
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamadan ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 114 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son açıklamasında hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92’sinin taburcu olduğunu belirtti.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Vatandaşlarla ve yaralı yakınlarıyla görüşen Vali Kaldırım, hastane ziyareti sonrasında, yaptığı açıklamada, "Bütün hastalarımızı ziyaret etmiş olduk. Şu anda yaralılardan birçoğu taburcu oldu. Yatanların sayısı 16’ya kadar düştü. 1 hastamız da İstanbul Kartal’a sevk edildi ve durumu iyi. En son rakamlara göre 4 vefat var. İkisinin kimliği tespit edildi, diğerlerinin isim tespitleri için otopsi çalışmaları sürüyor. 3 tane de ulaşılamayan vatandaşımız var. Arkadaşlarımız şu an sahada, çalışma yapıyorlar. Hem soğutma hem de arama çalışmaları sürüyor. Fındıklık alanda sabah tekrar bir arama başlayacak. İnşallah sağsalim onlara ulaşırız. Allah beterinden korusun" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, söndürme çalışmasının tamamen sona erdiğini belirterek, kayıp olan 3 kişinin arama çalışamalarına devam edildiğini ve hayatını kaybedenlerden 2'sinin kimliğinin tespit edildiğini söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise "SGK kayıtlarına göre 186 çalışanımız var. Ziyaretçiler olabilir. O yüzden rakamlar değişebilir" dedi. Bir gazetecinin en son ne zaman denetlendiği yönündeki soruyu da yanıtlayan Aile Bakanı "Senelik rutin denetimlerimiz oluyor" derken, kesin bir tarih vermedi.
Bölgeye gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hendekte olan patlama sebebiyle geldik. Daha önce burada benzer şekilde 2 patlamanın olduğunu biliyoruz. Hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. 97 yaralımız nakledildi. 16 kişi taburcu edildi. 1 kişi ağır yaralı olarak tedavi altında. 31 yaşında bir hastamız. Durumu ciddi olan bunun dışında herhangi bir yaralımız yok. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Havai fişekte karbondioksit, karbonmonoksit sülfit dioksit gibi gazlar bulunuyor. Tansiyon, solunum sıkıntısı yaşayan, riskli hastalar için önemli olabileceğini düşünüyoruz. Yakın bölgenin 12 saatini önemli olduğunu maskeli olunması, mümkün mertebe dışarı çıkılmaması ve kapı-pencerenin kontrollü açılmasını öneriyorum. Çalışan toplam 186 kişi olduğunu biliyoruz. 100 kişiye ulaştık, 20 kişi işe gelmedi, diğer kişilerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Erken dönemde sahadan ayrılanlar da var. 45-50 kişi haber alınamayan." açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sayın bakanımız açıklamaları yaptı. Soğutma çalışmaları ve enkazdaki çalışmalar devam ediyor. Bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Başsavcımızın da denetiminde nasıl meydana geldiğini araştırılıyor.” diye konuştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Aile ziyaretlerimize başladık, yardımlarla yanlarındayız.” değerlendirmesinde bulundu.
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamadan sonra meydana gelen yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Söndürme çalışmaları havadan gerek helikopterler gerekse uçak vasıtasıyla bu çalışma devam ediyor." diye konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Sakarya Hendek’te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var." düşüncelerini kullandı.
AFAD patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada" Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sularında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından ölçümler sürekli yapılmakta ve konu takip edilmektedir." dedi
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hâlâ sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.
Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce de, "Vahim bir tablo var. Yaralılarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Hâlâ patlamalar devam ediyor. Düzce ve Kocaeli'den yardım istedik, bütün ekiplerden yardım istiyoruz." dedi.
NTV yayına bağlanan Yüce ikinci açıklamasında, “Şu anda yukarıdan müdahale edilecek, gelmek üzere. Kocaeli’den ekipler geldi. Sadece itfaiye değil bütün ekiplerimiz hepsi burada, yoğun çalışma içindeyiz. Yangına müdahale devam ediyor.” diye konuştu.
CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, patlamayla ilgili olarak, "Sakarya Hendek İlçesinde havai fişek fabrikamız patladı. Temennimiz can kaybı olmaması yönünde. Olayı takip ediyoruz. Geçmiş olsun Sakarya..." dedi.
BirGün'ün Sakarya’da Devlet Hastanesi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, çevre ilçe hastanelerinin de alarma geçirildiği, tedbir olarak yoğun bakım servislerinin de hazırlatıldığı ifade edildi.
CHP Hendek İlçe Başkanı Nihat Bayraktar T24'e şu bilgileri verdi: "Patlamalar devam ediyor. Kimseyi yaklaştırmıyorlar. Coşkunlar Havafişek Fabrikası'na ait burası. 3 ya da 4 yıl önce yapılmış bir fabrika. Daha önce Geyve'de olan fabrika Hendek'e taşındı. Hendek Belediye Başkanı'ndan aldığım bilgiye göre içeride büyük bir tank var. Onun patlamaması için soğutma çalışmaları yürütülüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), patlama sonrası çıkan yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. AFAD’tan yapılan yazılı açıklamada, “Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir” denildi.
AFAD’ın Hendek bölgesindeki deprem kayıt cihazlarına göre, ilk patlama 11:05’te olmak üzere saat 11:15 ve 11:18’de üç patlama kaydedildi.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan patlama sonrası çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Dualarımız canlarımızla. Sakarya Hendek’te patlama olan havai fişek fabrikasında canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için." ifadesini kullandı.
Uydu görüntüsü
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Hendek ilçemizde bir fabrikada meydana gelen patlama ile ilgili bütün ekiplerimizin arama, kurtarma ve olaya müdahale çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar intikal eden bir can yoktur. 56 yaralımız hastanelere sevkedilmiştir." dedi Sakarya Valisi Oktay Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 kişi var" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz araç takviyesinde bulunarak, bölgeye gönderdik. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini 73 kişinin yaralandığını duyurdu. Koca açıklamasında, "Sakarya Hendek’te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var." ifadelerini kullandı.
Fabrikadaki personel sayısının 189 olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, patlamada yaralananların sayısının 74'e yükseldiğini söyledi. Erdoğan, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Söndürme çalışmaları havadan gerek helikopterler gerekse uçak vasıtasıyla bu çalışma devam ediyor." diye konuştu.
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