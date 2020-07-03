Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: 4 kişi yaşamını yitirdi, 114 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamadan ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 114 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son açıklamasında hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92’sinin taburcu olduğunu belirtti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Vatandaşlarla ve yaralı yakınlarıyla görüşen Vali Kaldırım, hastane ziyareti sonrasında, yaptığı açıklamada, "Bütün hastalarımızı ziyaret etmiş olduk. Şu anda yaralılardan birçoğu taburcu oldu. Yatanların sayısı 16’ya kadar düştü. 1 hastamız da İstanbul Kartal’a sevk edildi ve durumu iyi. En son rakamlara göre 4 vefat var. İkisinin kimliği tespit edildi, diğerlerinin isim tespitleri için otopsi çalışmaları sürüyor. 3 tane de ulaşılamayan vatandaşımız var. Arkadaşlarımız şu an sahada, çalışma yapıyorlar. Hem soğutma hem de arama çalışmaları sürüyor. Fındıklık alanda sabah tekrar bir arama başlayacak. İnşallah sağsalim onlara ulaşırız. Allah beterinden korusun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, söndürme çalışmasının tamamen sona erdiğini belirterek, kayıp olan 3 kişinin arama çalışamalarına devam edildiğini ve hayatını kaybedenlerden 2'sinin kimliğinin tespit edildiğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise "SGK kayıtlarına göre 186 çalışanımız var. Ziyaretçiler olabilir. O yüzden rakamlar değişebilir" dedi. Bir gazetecinin en son ne zaman denetlendiği yönündeki soruyu da yanıtlayan Aile Bakanı "Senelik rutin denetimlerimiz oluyor" derken, kesin bir tarih vermedi.

"20 kişi işe gelmedi"

Bölgeye gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hendekte olan patlama sebebiyle geldik. Daha önce burada benzer şekilde 2 patlamanın olduğunu biliyoruz. Hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. 97 yaralımız nakledildi. 16 kişi taburcu edildi. 1 kişi ağır yaralı olarak tedavi altında. 31 yaşında bir hastamız. Durumu ciddi olan bunun dışında herhangi bir yaralımız yok. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Havai fişekte karbondioksit, karbonmonoksit sülfit dioksit gibi gazlar bulunuyor. Tansiyon, solunum sıkıntısı yaşayan, riskli hastalar için önemli olabileceğini düşünüyoruz. Yakın bölgenin 12 saatini önemli olduğunu maskeli olunması, mümkün mertebe dışarı çıkılmaması ve kapı-pencerenin kontrollü açılmasını öneriyorum. Çalışan toplam 186 kişi olduğunu biliyoruz. 100 kişiye ulaştık, 20 kişi işe gelmedi, diğer kişilerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Erken dönemde sahadan ayrılanlar da var. 45-50 kişi haber alınamayan." açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sayın bakanımız açıklamaları yaptı. Soğutma çalışmaları ve enkazdaki çalışmalar devam ediyor. Bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Başsavcımızın da denetiminde nasıl meydana geldiğini araştırılıyor.” diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Aile ziyaretlerimize başladık, yardımlarla yanlarındayız.” değerlendirmesinde bulundu.

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamadan sonra meydana gelen yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Söndürme çalışmaları havadan gerek helikopterler gerekse uçak vasıtasıyla bu çalışma devam ediyor." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Sakarya Hendek’te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var." düşüncelerini kullandı.