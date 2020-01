57'nci Grammy ödülleri sahiplerini buldu

Tüm müzik türlerinde 83 kategoride verilen 57'nci Grammy ödülleri için Los Angeles'taki Staples Center'da tören düzenlendi. ABD Başkanı Barack Obama, törene gönderdiği video mesajında aile içi şiddet kültürüne dikkati çekerek, sanatçılardan bu konuyla mücadelede duyarlılık oluşturulması için destek vermelerini istedi.

Bu yılki ödüllerde 23 yaşındaki İngiliz şarkıcı Sam Smith, yılın en iyi yeni sanatçısı, şarkısı ve kaydı ile en iyi pop vokal albümüyle, 4 dalda ödül alarak geceye damgasını vurdu.



Gecede Pharrell Williams, Rosanne Cash ve Beyonce de üçer dalda ödül alarak önemli bir başarı elde etti. Ödül töreninde Madonna, Paul McCartney, Rihanna, Beyonce, Kanye West, Katy Perry ve Pharrel gibi birçok sanatçı şarkıları ve sahne şovlarıyla büyük beğeni topladı.



Grammy ödülüne layık görülen kişi ve gruplardan bazıları şöyle:



Yılın Kaydı: "Stay With Me", Sam Smith



Yılın Albümü: "Morning Phase", Beck



Yılın Şarkısı: "Stay With Me" Sam Smith



En İyi Yeni Sanatçı: Sam Smith



En İyi Pop Solo Performans: Pharrell Williams, "Happy"



En İyi Pop Düet/Grup Performans: A Great Big World ve Christina Aguilera, "Say Something"



En İyi Pop Vokal Albümü: "In the Lonely Hour", Sam Smith



En İyi Dans Kaydı: "Rather Be", Clean Bandit ve Jess Glynne



En İyi Dans/Elektronik Albümü: "Syro", Aphex Twin



En İyi Geleneksel Pop Vokal Albüm: "Cheek to Cheek," Lady Gaga ve Tony Bennett



En İyi Rock Performansı: "Lazaretto" Jack White



En İyi Metal Performansı: "The Last In Line", Tenacious D



En İyi Rock Şarkısı: "Ain't It Fun" Hayley Williams ve Taylor York



En İyi Rock Albümü: "Morning Phase", Beck



En İyi Alternatif Albüm: "St. Vincent", St. Vincent



En İyi R&B Albümü: "Love, Marriage & Divorce", Toni Braxton ve Babyface



En İyi R&B Performansı: "Drunk in Love", Beyonce ve Jay Z



En İyi R&B Şarkısı: "Drunk in Love", Beyonce ve Jay Z



En İyi Çağdaş Urban Albümü: "Girl", Pharrell Williams



En İyi Rap Performansı: "I", Kendrick Lamar



En İyi Rap/Sung İşbirliği: "The Monster", Eminem and Rihanna



En İyi Rap Şarkısı: "I", Kendrick Lamar



En İyi Rap Albümü: "The Marshall Mathers LP2", Eminem



En İyi Country Solo Performans: "Something in the Water", Carrie Underwood



En İyi Country Düet/Grup Performansı: "Gentle on My Mind", The Band Perry



En İyi Country Şarkısı: "I'm Not Gonna Miss You", Glen Campbell



En İyi Country Albümü: "Platinum", Miranda Lambert



En İyi New Age Albümü: "Winds Of Samsara", Ricky Kej ve Wouter Kellerman



En İyi Enstrümantal Caz Albümü: "Trilogy", Chick Corea Trio



En İyi Caz Vokal Albümü: "Beautiful Life", Dianne Reeves



En İyi Blues Albümü: "Step Back", Johnny Winter



En İyi Reggae Albümü: "Fly Rasta", Ziggy Marley



En İyi Dünya Müzik Albümü: "Eve", Angelique Kidjo



En İyi Müzik Video: "Happy", Pharrell Williams



En İyi Müzik Film: "20 Feet From Stardom", Darlene Love, Merry Clayton, Lisa Fischer ve Judith Hill. (AA)