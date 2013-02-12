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Kültür-Sanat

Pat Metheny 30 yılda 20 Grammy ödülüyle tarihe geçti

Pat Metheny'nin yeni grubu Unity Band, Los Angeles'te açıklanan ödüllerde caz kategorisinde kendi adını taşıyan albümle "En İyi Enstrümantal Albüm" dalında Grammy kazandı.

12 Şubat 2013 13:47

55'inci Grammy ödülleri, Amerikalı gitarcı Pat Metheny'nin bu ödülü 20'nci kez kazanmasıyla da tarihe geçti.

Pat Metheny'nin yeni grubu Unity Band, Los Angeles'te açıklanan ödüllerde caz kategorisinde kendi adını taşıyan albümle "En İyi Enstrümantal Albüm" dalında Grammy kazandı. Unity Band nefesli sazlarda Chris Potter, basçı Ben Williams ve davulcu Anthony Sanchez'den oluştu.

Gitarcı Pat Metheny müzik dünyasına adımını Joni Mitchell'in grubunda attı, daha sonra Gary Burton grubuna transfer oldu, ardından 70'lerin sonunda Danimarka ve Almanya'daki ECM stüdyolarında caz dünyasını sarsan ilk albümlerini hazırladı. İlk Grammy ödülünü cazda fırtınalar estiren Offramp albümüyle 1983 yılında "Caz Füzyon Performansı" dalında kazanan müzisyen 80'lerde derin izler bırakan konser kaydı "Travels" ile izleyen yıl da aynı dalda ödül aldı. Metheny, aralıksız üretimiyle müzik dünyasında saygın bir yer edinirken çeşitli grup ve müzisyenlerle çalıştı. Üç altın plağı bulunan Pat Metheny, son dönemlerde çağdaş besteci Steve Reich'in "Electric Counterpoint" adlı elektrikli gitar yapıtına getirdiği solo yorumla klasik müzik dinleyicilerinin de takdirini kazandı.

55'inci Grammy Ödülleri caz kategorisinde Gary Burton ve Chick Corea'nın "Hot House" albümü "En İyi Doğaçlama Caz Solo", Arturo Sandoval'ın Dear Diz albümü "En İyi Büyük Caz Topluluğu" alanında ödül kazandı. The Clare Fischer Latin Jazz Big Band'ın "Ritmo" albümü "En İyi Lazin Caz Albümü" dalında ödül aldı. Grammy'lerde klasik müzik ödülleri ise şöyle dağıldı:

Orkestra Preformansı: Adams: Harmonielehre & Short Ride In A Fast Machine, Michael Tilson Thomas, şef (San Francisco Symphony.)

Opera Kaydı: Wagner: Der Ring Des Nibelungen, James Levine & Fabio Luisi, conductors; Hans-Peter König, Jay Hunter Morris, Bryn Terfel & Deborah Voigt; Jay David Saks, producer (The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus.)

Klasik Enstrümantal Solo: Kurtág & Ligeti: Music For Viola, Kim Kashkashian.

Çağdaş Klasik Beste: Hartke, Stephen: Meanwhile - Incidental Music To Imaginary Puppet Plays, Stephen Hartke, composer (Eighth Blackbird.)

2012'nin En İyi New Age Albümü dalında ise ödülü Ömer Ekrem, "Echoes of Love" adlı yapıtıyla kazandı. Dünya müziği dalında ise geçen yılın son günlerinde yaşamını yitiren Ravi Shankar "The Living Room Sessions Part 1" albümüyle, adaylar arasında "Traveller" albümüyle bulunan kızı Anoushka Shankar'ı geçerek ödül kazandı.

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