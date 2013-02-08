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Dünya

Grammy'ye katılacak sanatçılara 'açık kıyafet' uyarısı

CBS TV kanalı, pazar günü yapılacak Grammy ödül törenine katılacak sanatçılardan giyim kuşamlarına dikkat etmeleri ricasında bulundu

08 Şubat 2013 09:05

Grammy ödül törenini canlı yayınlayacak olan CBS TV, törene katılacak sanatçılara bir uyarı yaptı. Açık kıyafetlerin sorun çıkardığını belirten kanal, sanatçılardan vücutlarının belirli kısımlarını yeterli bir biçimde örtmelerini istedi.
 
CBS TV kanalı, pazar günü yapılacak Grammy ödül törenine katılacak sanatçılardan giyim kuşamlarına dikkat etmeleri ricasında bulundu.

Kanal, televizyondan canlı yayınlanacak ödül töreninde bilhassa kadın sanatçılardan vücutlarının belirli kısımlarını yeterli bir biçimde örtmelerini istedi.

CBS, gecede sahne alacak sanatçılara gönderdiği notta açık seçik kıyafetlerin sorun çıkardığına değinerek giyecekler konusunda duyarlı olunmasını talep etti.

CBS, 2004 Amerikan Futbol Ligi (NFL) şampiyonluk maçının devre arasında Janet Jackson'un verdiği frikiği yayınladığı için Federal Komünikasyon Komisyonu tarafından cezalandırılmıştı.

55. Grammy ödül töreni, pazar akşamı Los Angeles'taki Staples Merkezi'nde yapılacak.

Sting, Rihanna, Bruno Mars ve Kelly Clarkson'un sahne alacağı gecenin sunuculuğunu ise Beyonce, Prince, Jennifer Lopez ve Hunter Hayes üstlenecek.

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