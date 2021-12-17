54 merkez bankası arasında yalnızca TCMB faiz indirimine gitti

Aralık ayında şu ana kadar dünyada 54 ülkenin merkez bankası faiz kararı açıkladı. Bunların 13'ü faiz artırımına gitti, 40'ı ise faizi sabit bıraktı. İndirim yoluna giden tek ülke Türkiye oldu.

İktidarın Türkiye'nin faizleri düşük tutarak ekonomik büyümeyi ve ihracat potansiyelini rekabetçi kur ile sağlamak yönündeki politikasına paralel olarak Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) son 4 toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz indirimine giderken, dünyada artan enflasyona karşı merkez bankalarının Türkiye'den farklı bir yöntem izlediği görüldü.

Aralık ayında faiz kararını açıklayan 54 merkez bankası arasında faiz indirimine giden tek ülke Türkiye oldu.

Merkez Bankası'nın dün faiz indirimine gitmesiyle birlikte dolar kuru yükselişe geçerek 15,65'le rekor tazelemişti. Dolar kurundaki yükseliş devam ederken, bugün 17 lirayı aşarak bir rekor daha tazeledi. Euro ise 19,18'le tarihi zirveyi gördü.

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