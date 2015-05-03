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Erdoğan'ın uzun konuşmasına tepki gösteren bisikletçi sahneyi terk etmek istedi, korumalar engelledi!

51. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Erdoğan'a tepki gösteren bisikletçiye korumalar engel oldu

03 Mayıs 2015 17:28

51. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun bitimi sonrası podyumdaki sporculardan Mark Cavendish Erdoğan'a tepki göstererek podyumdan inmeye çalıştı.

Erdoğan'ın korumaları VİP salonu boşalttı, köpeklerle bomba araması yaptı. Bütün takımların çalışanlarını tepeden tırnağa aradı. Silahlı korumalara takım çalışanları ve yabancı basın tarafından tepkiyle karşılandı.

 

Mark Cavendish protesto etti

 

haber.sol.org.tr'nin haberine göre, turun bitmesinin ardından podyuma çıkan sporculara ödüllerini vermek üzere gelen Erdoğan podyumun önünde saatlerce pedal çevirmiş olan bisikletçilerin yorgunluklarını dikkate almadan konuşma yapmaya başladı. Erdoğan'ın uzun konuşmasına tepki gösteren bisikletçilerden Mark Cavendish'in podyumdan inmek istemesi üzerine Erdoğan'ın korumaları Cavendish'i kolundan tutarak podyuma yönlendirdi.

Erdoğan'ın konuşmasına tepki göstererek podyumdan inmeye çalışan Mark Cavendish basın toplantısı sırasında sorulan, "10 dakikadan fazla podyumda bekledin, sinirli görünüyorsun" şeklindeki soruyu cevapsız bıraktı.

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