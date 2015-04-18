Cumhurbaşkanı Erdoğan bisiklete bindi, korumalar peşinden koşturdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Salacak’ta “51. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu” tanıtım etkinleri kapsamında basın turuna katıldı.

Etkinliğin en ilginç kısmı ise Erdoğan'ın onlarca korumasının takım elbiseyle birlikte koşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip etmeleri oldu. Korumalar, Erdoğan'ın bisiklet hızına yetişmek için dakikalarca koştu.

Erdoğan, start noktasında zorlansa da daha sonra kendisi için Salcano tarafından özel olarak yapılan bisikletle ilerlemeye başladı. Erdoğan'a bürokratlar da eşlik ederken, korumalar da yanında koştu.

Tur için Erdoğan'a özel bir bisiklet hazırlandı. Beyaz renkte olan bisikletin önünde Cumhurbaşkanlığı Forsu yer alıyor.