T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 13 basın kuruluşuna akreditasyon engeli

TGC'den yapılan açıklamada 'Cumhurbaşkanlığı akreditasyon makamı değildir' denildi

22 Nisan 2015 22:08

26 Nisan - 3 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 51. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 13 basın kuruluşuna akreditasyon verilmedi. Akreditasyonu yapılmayan basın kuruluşları arasında Birgün, Bugün, Cihan Haber Ajansı, Cumhuriyet, Evrensel, Samanyolu, Sözcü, Taraf, ve Zaman da bulunuyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti "Cumhurbaşkanlığı akreditasyon makamı değildir" diyerek tepki gösterdi.

TGC'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye’de her gün yeni örneklerle medyaya akreditasyon uygulanmasının ayıbı büyütülmektedir. Toplantı, tören, parti genel kurulu, yurt dışı toplantıları ve cenazeden sonra sporda da akreditasyon uygulanmaya başlanması şaşırtıcıdır.

26 Nisan - 3 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 51. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu izlemek için başvuran 13 medya kuruluşuna onay verilmemiştir. Ön onayları TSYD tarafından yapılmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı Basın Müşavirliği’nden Aksiyon, Aydınlık, Birgün, Bugün, Cihan Haber Ajansı, Cumhuriyet, Evrensel, Meydan, Samanyolu, Sözcü, Taraf, Yeniçağ ve Zaman’a bisiklet turunu izleme izni çıkmamıştır.

Cumhurbaşkanı tüm halkın Cumhurbaşkanıdır. Temsil ettiği halk içinde ayrımcılık yapmaya, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını engelleme görevi yoktur. Cumhurbaşkanlığı akreditasyon makamı değildir.

Evrensel barışın ve kardeşliğin simgesi olan spor ruhuna akreditasyonla zarar verildiği hatırlatarak Cumhurbaşkanlığını akreditasyon uygulamasından vazgeçmeye davet ediyoruz." 

 

ETİKETLER

tayyip erdoğancumhurbaşkanıbisikletcumhurbaşkanşlığı bisiklet turu

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bisiklete bindi, korumalar peşinden koşturdu

Erdoğan için özel bir bisiklet hazırlandı. Beyaz renkte olan bisikletin önünde Cumhurbaşkanlığı Forsu yer alıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24