Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 13 basın kuruluşuna akreditasyon engeli

26 Nisan - 3 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 51. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 13 basın kuruluşuna akreditasyon verilmedi. Akreditasyonu yapılmayan basın kuruluşları arasında Birgün, Bugün, Cihan Haber Ajansı, Cumhuriyet, Evrensel, Samanyolu, Sözcü, Taraf, ve Zaman da bulunuyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti "Cumhurbaşkanlığı akreditasyon makamı değildir" diyerek tepki gösterdi.

TGC'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye’de her gün yeni örneklerle medyaya akreditasyon uygulanmasının ayıbı büyütülmektedir. Toplantı, tören, parti genel kurulu, yurt dışı toplantıları ve cenazeden sonra sporda da akreditasyon uygulanmaya başlanması şaşırtıcıdır.

26 Nisan - 3 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 51. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu izlemek için başvuran 13 medya kuruluşuna onay verilmemiştir. Ön onayları TSYD tarafından yapılmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı Basın Müşavirliği’nden Aksiyon, Aydınlık, Birgün, Bugün, Cihan Haber Ajansı, Cumhuriyet, Evrensel, Meydan, Samanyolu, Sözcü, Taraf, Yeniçağ ve Zaman’a bisiklet turunu izleme izni çıkmamıştır.

Cumhurbaşkanı tüm halkın Cumhurbaşkanıdır. Temsil ettiği halk içinde ayrımcılık yapmaya, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını engelleme görevi yoktur. Cumhurbaşkanlığı akreditasyon makamı değildir.

Evrensel barışın ve kardeşliğin simgesi olan spor ruhuna akreditasyonla zarar verildiği hatırlatarak Cumhurbaşkanlığını akreditasyon uygulamasından vazgeçmeye davet ediyoruz."