50'nin üzerinde performans, ücretsiz konserler; 24. İstanbul Caz Festivali'nin programı belli oldu

Festival kapsamında bu yıl önemli bir yenilik, yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarını odağa alarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla SOCAR Türkiye desteğiyle hayata geçirilen “ViTRin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması” olacak. Festivalin 5-8 Temmuz tarihleri arasındaki konserlerini kapsayan bu bölümü, festival izleyicisiyle beraber uluslararası müzik sektörünün önemli temsilcileri de izleyecek.



İKSV 45 yaşında

24. İstanbul Caz Festivali’nin programı bu akşam festivalin “Yüksek Katkıda Bulunan Mekan Sponsoru” Zorlu Performans Sanatları Merkezi’de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıya, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil ile İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin ve İstanbul Caz Festivali Direktör Yardımcısı Harun İzer konuşmacı olarak katıldı.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İKSV olarak 45. yıllarını kutladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Dileğimiz 45 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de festivallerimizin doyurucu içeriklerle izleyicilerimize ufuk açıcı keşifler sunması, yeni deneyimler ve düşünceler, olumlu duygular katması, gündelik hayatın karmaşası içinde nefes alacak bir alan açması. 24. İstanbul Caz Festivali, 4-20 Temmuz tarihleri arasında 50’nin üzerinde konserle 10 binlerce izleyiciye ulaşacak. Bu festivalimizin de yine kentimizin kültür-sanat yaşamıyla birlikte tüm sanatseverlerin dünyalarını zenginleştireceğine inanıyoruz. Bu yıl Garanti Caz Yeşili de 20. yılını kutluyor. Kültür ve sanat alanındaki sponsorlukların devamlılığı, bu alandaki gelişim için büyük önem taşıyor. Biz de tam yirmi yıldır sürdürdüğümüz bu sponsorluk ilişkisinde artık Garanti Bankası’nı sadece bize destek veren bir kurum değil, aynı zamanda amaçlarımızı gerçekleştirmeye giden yolda birlikte yürüdüğümüz bir ortağımız olarak görüyoruz. Festival sponsorumuz Garanti Bankası ile festivale katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara ve etkinliklerimizi kamuoyuna duyurmak yönündeki çabaları için basın kuruluşlarının değerli temsilcilerine teşekkürlerimizi sunuyorum”

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil de şunları söyledi:

“Bugün caz için bir araya geldik ama ben öncelikle, İKSV’ye 45 yıldır sadece caz müziğine değil, ülkemizin kültür sanat yaşamına sağladığı tüm katkılar için teşekkür etmek istiyorum. İKSV, uluslararası festivaller ve etkinliklerle pekçok farklı disiplini sanatseverlerle buluşturarak Türkiye’ye sosyal kalkınmasına destek olmasının yanı sıra, ülkemizin kültür sanat alanında bir çekim noktası olması için çalışıyor. İstanbul Caz Festivali de İKSV’nin büyük bir özveriyle gerçekleştirdiği en önemli faaliyetlerinden biri. Biz de bu sene, bu başarı öyküsünün bir parçası olmanın ve İstanbul Caz Festivali’ni 20 yıldır desteklemenin gururunu yaşıyoruz"

100 üniversiteli çifte konser bileti hediye edilecek

Erbil ayrıca, İKSV’nin 45’inci yılında bin üniversite öğrencisine hediye ettiği ‘Kültür Sanat Kart’ fikrinden ilham alarak, Garanti Caz Yeşili markasının 20. yılında 100 üniversiteli öğrenci çifte festival kapsamında tercih edecekleri bir konsere katılım hakkı hediye edeceklerini de duyurdu. Yarışma kapsamında sosyal medya üzerinden sorulan soruyu doğru bilenler arasında yapılan çekilişle talihli isimler belirlenecek. Talihli öğrenciler arasında İstanbul dışından katılanların konaklama ve ulaşım ücretleri de Garanti Bankası tarafından karşılanacak.

Afişlerde bu yıl şarkılar konuşacak

24. İstanbul Caz Festivali’nin Alametifarika tarafından hazırlanan tanıtım kampanyası şarkıların birleştirici gücünden yola çıkarak tüm kentlileri festivale çağırıyor. Festival afişleri, bugüne dek İstanbul Caz Festivali’ne konuk olmuş Özdemir Erdoğan, Nile Rodgers, Mercedes Sosa, Jane Birkin, Aynur Doğan, Eleftheria Arvanitaki, Mahsa Vahdat gibi sanatçıların farklı dillerden şarkıların umut dolu sözlerine yer verirken, festivalin 24 yıllık tarihinden farklı anlara da atıfta bulunacak.



Farklı mekanlarda, farklı deneyimler

Şehrin birçok noktasına yayılan 24. İstanbul Caz Festivali, bu yıl da alışılmışın dışında, farklı mekanları konser mekanına çevirerek izleyicilere yeni konser deneyimleri yaşatacak. Festival konserlerine bu yıl ev sahipliği yapacak 20 mekan arasında kısa bir aradan sonra yeniden festival mekanlarına eklenen The Marmara Esma Sultan Yalısı’nın yanı sıra, bu yıl ilk defa festivalde kullanılacak Fransız Sarayı’nın Beyoğlu’nda yemyeşil bahçesi, Swissôtel’in kapılarını izleyiciye açtığı tarihi Sultan Park alanı, The Grand Tarabya’nın, atmosferi ile Cote d’Azur koylarını aratmayan Panorama Terace’ı yer alıyor.

Festivale bu yıl The Marmara Esma Sultan Yalısı, Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi, Fransız Sarayı Bahçesi, Sultan Park - Swissôtel The Bosphorus, The Grand Tarabya Panorama Terace, Uniq Hall AçıkHava Sahnesi, Beykoz Kundura, Fenerbahçe Khalkedon, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Salon İKSV, Zorlu PSM Ana Tiyatro ve Drama Sahnesi ev sahipliği yapacak. Gece Gezmesi ise yine Kadıköy yakasının sevilen mekanlarından All Saints Moda Kilisesi, Club Quartier, Dorock XL, Kadıköy Sahne, KargART, Living Room, Moda Sahnesi ve Zor’da gerçekleştirilecek konserlerle festival içinde bir festival deneyimi yaşatacak.

Biletler, 3 Nisan'da satışa çıkıyor

24. İstanbul Caz Festivali’nin biletleri, 3 Nisan Pazartesi günü 10.30’dan itibaren Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden satışa çıkacak. Her konserde tam biletlerin yanı sıra öğrenciler için indirimli bilet de satışa sunulacak.

Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Kamil Özler ve Fatih Erkoç'un

24. İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü, TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nın şefi Kamil Özler ile Türk pop ve caz müziğinin duayen isimlerinden Fatih Erkoç’a takdim edilecek.

Yeni bir proje: Vitrin

Festival kapsamında bu yıl, yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarını odağa alarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla yeni bir proje hayata geçirilecek. SOCAR Türkiye’nin sponsorluğunda bu yıl ilki gerçekleştirilecek “ViTRin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması” kapsamında, Türkiye’den 30’ün üzerinde sanatçı ve topluluğun, 5-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceği konserler, festival izleyicisiyle beraber uluslararası müzik sektörünün önemli temsilcileri tarafından da izlenecek.

Bu yıl “ViTRin” kapsamında festivaldeki çeşitli sahnelerde müzikseverlerle buluşacak isimler arasında, Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan’ın ortak projesi Taksim Trio, bugüne kadar yayımladığı 5 albüm ile alternatiften popüler müziğe uzanan yolda geniş kitlelere ulaşmış Ceylan Ertem, Türkiye’nin nadide perdesiz gitar virtüözlerinden Cenk Erdoğan, modern armoniler ve doğaçlamaları harmanlayan, caz gitaristi ve besteci Bilal Karaman ve üçlüsü, Sarp Maden, Alp Ersönmez ve Volkan Öktem’in caz, rock, drum’n bass, punk, noise, elektronik ve ambient öğeleri birleştirdiği MadenÖktemErsönmez topluluğu ve rock ile caz müziği arasında gezinen yaratıcı tarzları ile Korhan Futacı & Kara Orkestra’nın yanı sıra, ülkemzin caz sahnesinin yetenekli iki ismi kontrbasçı Kağan Yıldız ve piyanist Can Çankaya’nın duo projeleri yer alıyor.

Yine “ViTRin” programı dahilinde yer alacak bir başka etkinlik ise, festivalin sevilen etkinliklerinden Gece Gezmesi olacak. Kadıköy ve Moda’da çeşitli mekanlarda gerçekleşecek Gece Gezmesi kapsamında Ceylan Ertem’in yanı sıra Gevende, Son Feci Bisiklet, Jakuzi, Kolektif İstanbul, Özgün Semerci ve No Land gibi bağımsız sahnenin en heyecan verici ve ilginç isimleri de yer alacak. Ayrıca Salon İKSV’de gerçekleşecek çeşitli konserlerde Yürüyen Merdiven ft. Tolga Bilgin & Kristian Lind, Geeva Flava ve Rain Lab (İdil Meşe & Da Poet) gibi yeni ve başarılı isimler sahneye çıkacaklar.