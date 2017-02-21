İKSV Kültür Sanat Kart sahipleri belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın, öncü sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle bu yıl ilk kez hediye edeceği İKSV Kültür Sanat Kart’ı almaya hak kazanan 1000 üniversite öğrencisi belirlendi. İKSV’nin 2017 yılı içinde düzenleyeceği tüm etkinliklerde geçerli olacak 250 TL değerindeki İKSV Kültür Sanat Kart için üç haftada Türkiye’nin 81 ilinden 64.711 öğrenci başvurdu.

İKSV Kültür Sanat Kart’ı almaya hak kazanan 1.000 üniversite öğrencisi 13 Şubat tarihinde yapılan Milli Piyango çekilişi sonucunda belirlendi.

Türkiye’nin 81 ilindeki 173 üniversiteden 64.711 öğrencinin başvurduğu İKSV Kültür Sanat Kart’ı almaya hak kazanan 1000 asil talihli ile 500 yedek talihlinin tam listesi binuniversiteliaraniyor.com adresinde duyuruldu.

İKSV Kültür Sanat Kart sahipleri kartlarını 20 Şubat Salı gününden itibaren 7 Mart tarihine kadar hafta sonları da dahil olmak üzere 10.00-17.00 saatleri arasında, İKSV’den (Nejat Eczacıbaşı Binası, Sadi Konuralp Cad. No: 5 Şişhane) teslim alabilecekler.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın öğrenimini Türkiye’de sürdüren 18-25 yaş arası 1000 üniversite öğrencisine hediye edeceği 250 TL değerindeki İKSV Kültür Sanat Kart, İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde 2017 sonuna dek kullanılabilecek.

İKSV’nin, kuruluşunun 45. yılında, Öncü Sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle hayata geçirdiği İKSV Kültür Sanat Kart, Türkiye’de eğitimin hayatını sürdüren üniversite öğrencilerinin kültür-sanat etkinliklerine erişimini arttırmayı amaçlıyor. İKSV Kültür Sanat Kart projesi, Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

Kültür Sanat Kart’ı kazanan üç öğrenci, Bülent Eczacıbaşı ile buluştu

İKSV Kültür Sanat Kart’ı kazanan öğrencilerden üçüne kartlarını, Eczacıbaşı Topluluğu ve İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Atılgan Nalıncıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği birinci sınıf öğrencisi Göksu Melisa Akgül ile Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri ikinci sınıf öğrencisi Berna Mert, kartlarını alırken Bülent Eczacıbaşı ile de sohbet ettiler.

Takip ettikleri kültür sanat etkinliklerinden bahseden öğrencilerin ortak noktaları güncel müzik oldu. İKSV Kültür Sanat Kart’ı kazandıkları için mutluluklarını paylaşan gençler, daha çok gencin sanat etkinlikleriyle buluşabilmesi adına bu projenin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi konusundaki temennilerini paylaştılar.

Türkiye’nin dört bir yanından 65 bine yakın başvuru

İKSV Kültür Sanat Kart’a 23 Ocak-11 Şubat 2017 tarihleri arasında binuniversiteliaraniyor.com adresi üzerinden Türkiye’nin dört bir yanından 64.711 üniversite öğrencisi başvurdu. Türkiye genelindeki 183 üniversitenin 173’ünden başvuru alındı. Başvuruların %68’i İstanbul’dan, %32’si ise İstanbul dışındaki şehirlerden oldu. Çekiliş sonucunda eğitimini İstanbul’da sürdüren 683, İstanbul dışında sürdüren 317 öğrenci İKSV Kültür Sanat Kart almaya hak kazandı.

Kazanan 1000 üniversitelinin %12’sinin öğrenim gördüğü İstanbul Üniversitesi en talihli üniversite oldu. İstanbul Üniversitesi’ni sırasıyla Marmara Üniversitesi (%7,7), İstanbul Teknik Üniversitesi (%5), Boğaziçi Üniversitesi (%4,5), Yıldız Teknik Üniversitesi (%4,5), Anadolu Üniversitesi (%2,9) ve Kocaeli Üniversitesi (%2,6) takip etti. En çok başvuru alan şehir 44.076 başvuru ile İstanbul oldu.