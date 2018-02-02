500'den fazla avukat TTB'ye destek verdi: Savaş insan hakları ihlalidir

02 Şubat 2018 19:21
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili olarak yapılan “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklamasının ardından gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticilerine destek veren 510 avukat, ortak bir açıklama yaptı. Avukatlar, "Savaş insan hakları ihlalidir" dedi.
“Savaş, doğada ve insanda tahribat yaratan, toplumsal yaşamı ve insanlığın ortak birikimi olan adalet duygusunu yok eden bir insan hakları ihlalidir” diyen avukatlar her çatışmanın temel insan haklarını kullanılamaz hale getirdiğini ve toplumlarda onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani drama yol açtığını söyledi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“İnsan haklarını savunmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı korumanın ve barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır.
“Öte yandan barışı savunduğu için TTB üyesi hekimlerin gözaltına alınması, Anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Savaş karşıtı olduğunu ifade ettiği için gözaltına alınan ve tutuklanan herkes derhal serbest bırakılmalıdır.
"Savaş hayır, barış hemen şimdi" çağrısıyla biten metin, imzaya açık. Metne imza vermek isteyen avukatlar, avukatlarbarisistiyor@gmail.com adresine e-posta ile imzalarını yollayabilir. Şu ana kadar metne destek veren avukatların listesi şöyle:
Av. Abbas Yalçın
Av. A. Güçlü Sevimli
Av. Abdulhadi Çetin
Av. Abdulhalim Kaplan
Av. Abdulkadir Karahan
Av. Abdullah Akın
Av. Abdurrahim Doğan
Av. Abdülmecit Yıldırım
Av. Ahmet Baran Çelik
Av. Ahmet Bozkurt Çağlar
Av. Ahmet Dindar
Av. Ahmet Doğan
Av. Ahmet Ergin
Av. Ahmet Güngör
Av. Ahmet Kiraz
Av. Ahmet Malkoçoğlu
Av. Ahmet Özdel
Av. Akif Çeliker
Av. Akif Karapınar
Av. Ali Akıncı
Av. Ali Cemal Zülfikar
Av. Ali Coşkun
Av. Ali Deniz Ceylan
Av. Ali Saydı
Av. Alican Atalay
Av. Alihan Pilaf
Av. Alişan Şahin
Av. Anıl Güler
Av. Arif Ali Cangı
Av. Arif Çınar Evrim
Av. Aryen Turan
Av. Arzu Aydoğan
Av. Arzu Becerik
Av. Arzu Demirci
Av. Arzu Kayaoğlu
Av. Arzu Kurt
Av. Arzu Sertan
Av. Arzuhan Halis
Av. Ata Yazıcıoğlu
Av. Atakan Arar
Av. Atilla Bahçıvan
Av. Atiye Arıkan
Av. Ayça Özdoğan
Av. Aydın Erdoğan
Av. Aydın İsmi
Av. Aydın Sunelcan
Av. Ayfer Akbayır
Av. Ayfer Kaplan Ataman
Av. Ayhan Özdemir
Av. Aylin Aras Öztürk
Av. Aysun Akşehirlioğlu
Av. Aysun Bozdoğan
Av. Aysun Solakoğlu
Av. Ayşe Acinikli
Av. Ayşe Akkaya
Av. Ayşe Kaymak
Av. Ayşe Marmara
Av. Ayşe Özen
Av. Ayşen Erdoğan
Av. Ayşen Funda Ata
Av. Ayşenur Demirkale
Av. Azad Mete
Av. Aziz Aytaç
Av. Banu Güveren
Av. Baran Doğan
Av. Barış Aydın
Av. Barış Işık
Av. Barış İpek
Av. Barış Oflas
Av. Barzan Demirhan
Av. Basri Akyüz
Av. Bayram Arslan
Av. Bayram Kaval
Av. Begül Kılıçöte
Av. Bengi Hevin Şimşek
Av. Beraat Bayraktar
Av. Berdan Acun
Av. Berivan Arslan
Av. Berkay Akkuş
Av. Berrin Esin Kaya
Av. Betül Duran
Av. Betül Sümer Cinmen
Av. Beydağ Tıraş Öneri
Av. Bilal Kalkan
Av. Binali Bulut
Av. Burcu Ece Güler
Av. Burcu Gül
Av. Burhan Kızılgedik
Av. Bülent Aşa
Av. Bülent Ecevit Nadas
Av. Bülent Güngör
Av. Bülent Öztürk
Av. Bülent Teoman Özkan
Av. Bülent Utku
Av. Bünyamin Şeker
Av. Büşra Demir
Av. Cahit Ertan
Av. Canan Arıcı
Av. Canan Arın
Av. Canan Uçar
Av. Candan Dumrul
Av. Cem Gök
Av. Cemal Demir
Av. Cemal Doğan
Av. Cemal Erdem
Av. Cemal Gülmez
Av. Cemal Polat
Av. Cemre Topal
Av. Cengiz Babalık
Av. Cengiz Yürekli
Av. Cennet Nurdan Parlak
Av. Ceren Aytaç
Av. Ceren Ece Dilek
Av. Ceren Şimşek
Av. Ceren Yıldız
Av. Cevriye Aydın
Av. Cihat Duman
Av. Cüneyt Ergün
Av. Çağatay Budak
Av. Çağla Deniz Felamur
Av. Çiğdem Akbulut
Av. Çiğdem Ateş
Av. Çiğdem Özmen
Av. Damla Atalay
Av. Deniz Demirdöğen
Av. Deniz Gürbüz
Av. Deniz Özbilgin
Av. Deniz Yıldırım
Av. Deniz Yıldız
Av. Denizer Şanlı
Av. Devrim Avcı Özkurt
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Av. Dicle Arar
Av. Dicle Matur
Av. Didar Erdem
Av. Dilan Kunt Kayan
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Av. Diren Cevahir Şen
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Av. Ziynet Özçelik
Av. Zöhre Dalkıran
Av. Züleyha Gülüm
Av. Zülfikar Erden”
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