500'den fazla avukat TTB'ye destek verdi: Savaş insan hakları ihlalidir

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili olarak yapılan “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklamasının ardından gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticilerine destek veren 510 avukat, ortak bir açıklama yaptı. Avukatlar, "Savaş insan hakları ihlalidir" dedi.

“Savaş, doğada ve insanda tahribat yaratan, toplumsal yaşamı ve insanlığın ortak birikimi olan adalet duygusunu yok eden bir insan hakları ihlalidir” diyen avukatlar her çatışmanın temel insan haklarını kullanılamaz hale getirdiğini ve toplumlarda onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani drama yol açtığını söyledi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İnsan haklarını savunmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı korumanın ve barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır.

“Öte yandan barışı savunduğu için TTB üyesi hekimlerin gözaltına alınması, Anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Savaş karşıtı olduğunu ifade ettiği için gözaltına alınan ve tutuklanan herkes derhal serbest bırakılmalıdır.

"Savaş hayır, barış hemen şimdi" çağrısıyla biten metin, imzaya açık. Metne imza vermek isteyen avukatlar, avukatlarbarisistiyor@gmail.com adresine e-posta ile imzalarını yollayabilir. Şu ana kadar metne destek veren avukatların listesi şöyle:

Av. Abbas Yalçın

Av. A. Güçlü Sevimli

Av. Abdulhadi Çetin

Av. Abdulhalim Kaplan

Av. Abdulkadir Karahan

Av. Abdullah Akın

Av. Abdurrahim Doğan

Av. Abdülmecit Yıldırım

Av. Ahmet Baran Çelik

Av. Ahmet Bozkurt Çağlar

Av. Ahmet Dindar

Av. Ahmet Doğan

Av. Ahmet Ergin

Av. Ahmet Güngör

Av. Ahmet Kiraz

Av. Ahmet Malkoçoğlu

Av. Ahmet Özdel

Av. Akif Çeliker

Av. Akif Karapınar

Av. Ali Akıncı

Av. Ali Cemal Zülfikar

Av. Ali Coşkun

Av. Ali Deniz Ceylan

Av. Ali Saydı

Av. Alican Atalay

Av. Alihan Pilaf

Av. Alişan Şahin

Av. Anıl Güler

Av. Arif Ali Cangı

Av. Arif Çınar Evrim

Av. Aryen Turan

Av. Arzu Aydoğan

Av. Arzu Becerik

Av. Arzu Demirci

Av. Arzu Kayaoğlu

Av. Arzu Kurt

Av. Arzu Sertan

Av. Arzuhan Halis

Av. Ata Yazıcıoğlu

Av. Atakan Arar

Av. Atilla Bahçıvan

Av. Atiye Arıkan

Av. Ayça Özdoğan

Av. Aydın Erdoğan

Av. Aydın İsmi

Av. Aydın Sunelcan

Av. Ayfer Akbayır

Av. Ayfer Kaplan Ataman

Av. Ayhan Özdemir

Av. Aylin Aras Öztürk

Av. Aysun Akşehirlioğlu

Av. Aysun Bozdoğan

Av. Aysun Solakoğlu

Av. Ayşe Acinikli

Av. Ayşe Akkaya

Av. Ayşe Kaymak

Av. Ayşe Marmara

Av. Ayşe Özen

Av. Ayşen Erdoğan

Av. Ayşen Funda Ata

Av. Ayşenur Demirkale

Av. Azad Mete

Av. Aziz Aytaç

Av. Banu Güveren

Av. Baran Doğan

Av. Barış Aydın

Av. Barış Işık

Av. Barış İpek

Av. Barış Oflas

Av. Barzan Demirhan

Av. Basri Akyüz

Av. Bayram Arslan

Av. Bayram Kaval

Av. Begül Kılıçöte

Av. Bengi Hevin Şimşek

Av. Beraat Bayraktar

Av. Berdan Acun

Av. Berivan Arslan

Av. Berkay Akkuş

Av. Berrin Esin Kaya

Av. Betül Duran

Av. Betül Sümer Cinmen

Av. Beydağ Tıraş Öneri

Av. Bilal Kalkan

Av. Binali Bulut

Av. Burcu Ece Güler

Av. Burcu Gül

Av. Burhan Kızılgedik

Av. Bülent Aşa

Av. Bülent Ecevit Nadas

Av. Bülent Güngör

Av. Bülent Öztürk

Av. Bülent Teoman Özkan

Av. Bülent Utku

Av. Bünyamin Şeker

Av. Büşra Demir

Av. Cahit Ertan

Av. Canan Arıcı

Av. Canan Arın

Av. Canan Uçar

Av. Candan Dumrul

Av. Cem Gök

Av. Cemal Demir

Av. Cemal Doğan

Av. Cemal Erdem

Av. Cemal Gülmez

Av. Cemal Polat

Av. Cemre Topal

Av. Cengiz Babalık

Av. Cengiz Yürekli

Av. Cennet Nurdan Parlak

Av. Ceren Aytaç

Av. Ceren Ece Dilek

Av. Ceren Şimşek

Av. Ceren Yıldız

Av. Cevriye Aydın

Av. Cihat Duman

Av. Cüneyt Ergün

Av. Çağatay Budak

Av. Çağla Deniz Felamur

Av. Çiğdem Akbulut

Av. Çiğdem Ateş

Av. Çiğdem Özmen

Av. Damla Atalay

Av. Deniz Demirdöğen

Av. Deniz Gürbüz

Av. Deniz Özbilgin

Av. Deniz Yıldırım

Av. Deniz Yıldız

Av. Denizer Şanlı

Av. Devrim Avcı Özkurt

Av. Devrim Kırlangıç

Av. Dicle Arar

Av. Dicle Matur

Av. Didar Erdem

Av. Dilan Kunt Kayan

Av. Dilek Güzel

Av. Dilek Sevgi Ataç

Av. Diren Cevahir Şen

Av. Diren Yeşil

Av. Doğukan Tonguç Cankurt

Av. Ebru Akkal

Av. Ebru Atakan Öztatar

Av. Ebru Büyük Akın

Av. Ebru Simeklioğlu

Av. Ekin Baltaş

Av. Elifsu Dilek Şen

Av. Elkan Albayrak

Av. Elvan Olkun

Av. Emel Diril

Av. Emin Özmen

Av. Emrah Baran

Av. Emrah Öner

Av. Ender Büyükçulha

Av. Engin Yalçın

Av. Enver Akan

Av. Ercan Kanar

Av. Erdal Doğan

Av. Erdal Yağçeken

Av. Erdoğan Akdoğdu

Av. Erdoğan Baştuğ

Av. Erdoğan Özdemir

Av. Eren Keskin

Av. Ergin Cinmen

Av. Ergin Erginbay

Av. Erhan Çiftçiler

Av. Erkan Sabri Ünüvar

Av. Erman Öztürk

Av. Esengül Kıran

Av. Eylem Sarıoğlu Aslandoğan

Av. Ezgi Duman

Av. Ezgi Kasun

Av. Ezgi Şahin Yalvarıcı

Av. Fahri Doğan

Av. Fahriye Belgün Baba

Av. Faik Yıldırım

Av. Fatma Demirer

Av. Fatma Girgin

Av. Fatma Özdemir

Av. Ferdağ Ergin Öztürk

Av. Ferhan Pınar Ekin

Av. Ferhat Bayındır

Av. Feridun Güler

Av. Fevzi Saygılı

Av. Fırat Aktaş

Av. Fırat Can Güngör

Av. Fırat Epözdemir

Av. Fırat Sandalcı

Av. Figen Ertem

Av. Filiz Akyol Akar

Av. Fuat Şengül

Av. Funda Özveri Erol

Av. Gamze Gökoğlu Şimşek

Av. Gamze Sarıyel

Av. Gazi Uzun

Av. Gizem Kılınç

Av. Gulan Kaleli

Av. Gurbet Uçar

Av. Gül Aytaç

Av. Gülendam Şan Karabulutlar

Av. Gülgün Gül

Av. Gülhan Kaya

Av. Gülistan Ataş

Av. Gülsevil Gündüz

Av. Gülşah Kaya

Av. Gülşen Denizhan

Av. Gülşen Özbek

Av. Gülten Nur Batmaz

Av. Gülvin Aydın

Av. Güneş Kırmızıgül Türe

Av. Güneş Yağcı

Av. Günizi Satar

Av. Güray Dağ

Av. Gürsel Demir

Av. H. İbrahim Erdoğan

Av. Hacer Çekiç Gündüz

Av. Hacer Yılmaz

Av. Hadi Cin

Av. Hadi Kolakan

Av. Hafize Çobanoğlu

Av. Hakan Gündüz

Av. Haki Bingöl

Av. Halil Dönmez

Av. Halime Şenli Bilgin

Av. Halis Yıldırım

Av. Haluk Yurtsever

Av. Handan Balmumcu Bayar

Av. Harika Karataş

Av. Harun Gür

Av. Hasan Alıcı

Av. Hasan Efe Duyar

Av. Hasan Hüseyin Evin

Av. Hasan Özçelik

Av. Hatice Özlem Erdoğan

Av. Hatice Sönmez

Av. Hayda Topay

Av. Heval Türkmen Günay

Av. Heval Yıldız Karasu

Av. Hicran Danışman

Av. Hikmet Akın

Av. Hilal Küey

Av. Hülya Gülbahar

Av. Hülya Üçpınar

Av. Hürmüz Biçer

Av. Hüseyin Akbaş

Av. Hüseyin Aslan

Av. Hüseyin Boğatekin

Av. Hüseyin Korkmaz

Av. Hüseyin Köse

Av. Hüseyin Yüksel Biçen

Av. İ. Ulaş Polat

Av. İbrahim Arzuk

Av. İbrahim Bilmez

Av. İbrahim Ergün

Av. İbrahim Korhan

Av. İhsan Can Akmarul

Av. İhsan Şahabettin Örsal

Av. İlahi Öz

Av. İlhan Gül Kireçkaya

Av. İlkay Cengiz

Av. İlke Çandırbay

Av. İlke Işık

Av. İlker Kapusuzoğlu

Av. İlkiz Okatan

Av. İlknur Akcan

Av. İlyas Danyeli

Av. İlyas Tarım

Av. İmdat Ataş

Av. İnan Poyraz

Av. İnayet Aksu

Av. İrfan Taşkın

Av. İzzet Kılıç

Av. Jan Arin Arı

Av. Kader Tonç

Av. Kamil Ağaoğlu

Av. Kamil Tekin Sürek

Av. Kasım Kaplan

Av. Kasım Sağlam

Av. Kasım Şimşek

Av. Kazım Erkut Güzel

Av. Keleş Öztürk

Av. Kemal Akalın

Av. Kemal Aytaç

Av. Kemal Eskier

Av. Kemal Toraman

Av. Kenan Çetin

Av. Kenan Maçoğlu

Av. Kıvanç Kayaoğlu

Av. Koray Karadağ

Av. Kurtuluş Binici

Av. Kutbettin Fırtına

Av. Kürşat Bafra

Av. Levent Pişkin

Av. Leyla Çelik

Av. Leyla Han Tüzel

Av. M. Ali Kırdök

Av. M. Fatih Doğan

Av. Mahmut Alikaşifoğlu

Av. Maviş Aydın

Av. Mazlum Demirbağ

Av. Mebuse Tekay

Av. Mehdi Öztüzün

Av. Mehmet Akdöl

Av. Mehmet Akgül

Av. Mehmet Altuntaş

Av. Mehmet Arslan

Av. Mehmet Bağatır

Av. Mehmet Bayraktar

Av. Mehmet Çağrı Kaygısız

Av. Mehmet Özbey

Av. Mehmet Rahmi Kadıoğlu

Av. Mehmet Şükrü Baysal

Av. Mehmet Ümit Erdem

Av. Mehmet Yatar

Av. Mehtap Aksan

Av. Meral Hanbayat

Av. Meral Kaban

Av. Meral Kula Şimşek

Av. Mert Ekinci

Av. Mesut Ataman

Av. Mesut Aydın

Av. Mihriban Kırdök

Av. Mimar Önal

Av. Mizgin Doğan

Av. Muazzez Özkan

Av. Muhammet Taner Avşar

Av. Murat Arksak

Av. Murat Çelebi

Av. Murat Çelik

Av. Murat Denizer

Av. Murat Ergin

Av. Murat Moralı

Av. Murat Yılmaz

Av. Mustafa Eraslan

Av. Mustafa Güler

Av. Mustafa Kurtul Karabulutlar

Av. Mustafa Söğütlü

Av. Mustafa Taylan Savran

Av. Mustafa Toptik

Av. Mustafa Ufacık

Av. Mustafa Ümit Erdoğan

Av. Mutlu Serbest

Av. Münip Ermiş

Av. Mürsel Ünder

Av. Müslüm Kocaoğlu

Av. Nagihan Bulduk

Av. Nail Karakaş

Av. Naim Çalı

Av. Nami Şentürk

Av. Narin Yılmaz

Av. Nazan Sakallı Aktaş

Av. Necdet Arıcı

Av. Necdet Okcan

Av. Nergiz Tuba Aslan

Av. Nesrullah Oğuz

Av. Neşve Koylu

Av. Nevin Güney İnce

Av. Nezahat Paşa

Av. Nihal İldoğan Duran

Av. Nilgün Saban

Av. Nuran Aslaner

Av. Nuray Filiz

Av. Nuray Özdoğan

Av. Nuray Yılmaz

Av. Nurcan Z. Çarıkçı

Av. Nurettin Özlütaş

Av. Nuriye Alsancak

Av. Nurşan Rotinda Polat

Av. O. Meriç Eyüboğlu

Av. Oktay Uysal

Av. Olcay Öztürk

Av. Onur Deniz Şen

Av. Onur Yaylacı

Av. Orhan Atan

Av. Osman Bozkurtaca

Av. Osman Zeki Erdoğan

Av. Oya Ersoy

Av. Oya Öznur

Av. Ömer Çakırgöz

Av. Ömer Güneş

Av. Öykü Güzel

Av. Özcan Çine

Av. Özden Özdemir

Av. Özge Çetin

Av. Özge Serdar

Av. Özgür Ceylan Aytaç

Av. Özgür Erol

Av. Özgür Metin

Av. Özgür Özcan

Av. Özlem Yılmaz

Av. Öznur Bayoğlu

Av. Perihan Çağrışım Kayadelen

Av. Perihan Meşeli

Av. Pınar Akdemir

Av. Pınar Çelik Arpacı

Av. Pınar Konak

Av. Ramazan Kurt

Av. Ramazan Tuncer

Av. Raziye Turgut

Av. Refika Korkmaz

Av. Rengin Ergül

Av. Rıdvan Konak

Av. Rıza Karaman

Av. Ruken Gülağacı

Av. Saadet Kayaalp

Av. Sabit Aktaş

Av. Sabri Yurdakul

Av. Saliha Şahin

Av. Sebahat Gençtarih

Av. Sebahattin Demir

Av. Seçil Ege Değerli

Av. Seçkin Türkoğlu

Av. Sefa Aydoğan

Av. Seher Dursun

Av. Selim Baktıaya

Av. Selin Yıldırım

Av. Selin Yılmaz

Av. Selver Orman

Av. Sema Özdemir

Av. Semih Mutlu

Av. Semir Karadaş

Av. Semra Demir

Av. Serbay Köklü

Av. Sercan Aran

Av. Serdar Gültekin

Av. Serhat Çakmak

Av. Sertaç Ekinci

Av. Sevda Aydın

Av. Several Ballıkaya

Av. Sevgi Binbir

Av. Sevgi Dutar

Av. Sevgi İçkan

Av. Sevgi Özdemir

Av. Sevil Aracı Bek

Av. Sevil Keremoğlu

Av. Sevil Öçal

Av. Sevilay Özkurt

Av. Sevim Çelikcan

Av. Sevin Şeker

Av. Sevinç Hocaoğulları

Av. Sevinç Sarıkaya

Av. Sevtap Kasımoğlu

Av. Seyhan Candan

Av. Seyit Sönmez

Av. Sezai Soyteki

Av. Sezen Tekin

Av. Sibel Ünlü Hasdemir

Av. Sinan Derman

Av. Sinan Zincir

Av. Sinem Coşkun

Av. Soner Gürbüz

Av. Songül Beydilli

Av. Sozdar Ortaç

Av. Suat Çelebi

Av. Suna Metin

Av. Şenay Tavuz

Av. Şener Bayar

Av. Şeref Turgut

Av. Şerife Ceren Uysal

Av. Şerife Çelik

Av. Şevin Kaya

Av. Şeyho Yücekaya

Av. Şiar Rişvanoğlu

Av. Şilan Çelik

Av. Şule Arslan Hızal

Av. Şule Recepoğlu

Av. Şükran Öztürk

Av. Talip Kavak

Av. Tamer Doğan

Av. Tolgay Güvercin

Av. Tora Pekin

Av. Tuba Ataş

Av. Tuba Güneş

Av. Tugay Bek

Av. Türkan Karakoç

Av. Türkan Yılmaz

Av. Tüten Ateş

Av. Ulaş Culduz

Av. Umre Deniz Tuna

Av. Umut Alikaşifoğlu

Av. Umut Beyaz

Av. Umut Dede

Av. Ülkü Tolunay

Av. Ümit Büyükdağ

Av. Ümit Görgülü Sevil

Av. Ümit Timoçin

Av. Vedat Aytaç

Av. Veysel Gül

Av. Veysi Eski

Av. Volkan Gültekin

Av. Yasemin Gülbol

Av. Yemen Cankan

Av. Yeşinil Yeşilyurt

Av. Yezdan Aydın

Av. Yıldız İmrek

Av. Yunus Emre Güneş

Av. Yusuf Ayık

Av. Yüksel Genç

Av. Zafer İncin

Av. Zedan Ekmen

Av. Zeycan Şimşek

Av. Zeynel Değirmenci

Av. Zeynel Kaya

Av. Zeynep Ceren Boztoprak

Av. Zeynep Kurtoğlu

Av. Ziya Çelik

Av. Ziynet Özçelik

Av. Zöhre Dalkıran

Av. Züleyha Gülüm

Av. Zülfikar Erden”