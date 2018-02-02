Gözaltındaki TTB üyelerinin avukatı: Suçlu göstermek için çerçeve oluşturmaya çalışıyorlar

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi avukatlarından Ziynet Özçelik, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili olarak yapılan, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklamasının ardından TTB'nin 11 yönticisinin gözaltına alınmasıyla ilgili sürecin çok uzatıldığını belirtti. Özçelik, "Suç görüntüsü oluşturmaya yönelik bir algı yaratmak için hazırlık yürütüldüğünü düşünüyoruz” dedi.

Özçelik şöyle konuştu:

"Savcılık da detay bilgi vermedi. Şuanda nezarethanede tutuluyorlar. Beklenmesini gerektiren bir şey yok. Bizce zaten gözaltına alınmalarını gerektiren hiç bir şey yok. Süreç çok uzadı. O kadar açık ve insanı talep nedeniyle gözaltına aldılar ki mutlaka toplum karşısında suçlu gösterebilecek bir çerçeve oluşturmaya çalıştıklarını düşünüyoruz. Bu kaygımıza sebep oluşturabilecek nokta, emniyetin hazırladığı dilekçede yer alan ‘PKK-KCK terör örgütünün müzahir şahıslarla irtibatlı oldukları’ ifadeleridir. O nedenle algı yaratılması için hazırlık yürütüldüğü ve bunun bitmediğini düşünüyoruz. Suç görüntüsü oluşturmaya çalışıyor.”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yöneticilerinden 11 kişi 30 Ocak’ta gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, TTB Başkanı Raşit Tükel de yer alıyor.

Birgün'den Burcu Canu'nun haberine göre Özçelik, “O kadaraçık ve insanı bir talep nedeniyle gözaltına aldılar ki, toplum karşısında suçlu gösterebilecek bir çerçeve oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü bu gözaltılar ve konsey binası baskını toplum açısından da meşru değil. Suç görüntüsü oluşturmaya yönelik bir algı yaratmak için hazırlık yürütüldüğü ve bunun bitmediği düşüncesindeyiz" ifadesini kullandı.



"Emniyet ifade için ne bekliyor?"

Erdoğan’ın hedef göstermesinden sonra gözaltına alınan TTB Merkez Konseyi üyelerinin gözaltı süreci ile ilgili TTB avukatlarından Ziynet Özçelik BirGün’e değerlendirme yaptı. Özçelik, “29 Ocak’ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşme yapıldı. Savcılığın talebi halinde Merkez Konseyi üyelerinin istendiği zaman ifade için gelebilecekleri, talep edilen belge ve bilgileri savcılığa verebileceklerinin bildirildi. Buna rağmen gözaltı işlemi ve konsey binasına baskın ile karşılaştık” dedi.



"İfadeler dahi alınmadı"

TTB Merkez Konsey üyeleri hakkında “suçluymuş” gibi bir algı yaratılmaya çalıştığını belirten Özçelik, “Merkez Konsey üyeleri bütün suçlamaları reddediyor. İfade işlemlerinin savcılıkta yapılmasını talep ediyor. Bu nedenle de emniyette ifade vermiyorlar. Önce Merkez Konseyi üyelerinin Ankara’ya geliş süreleri uzatıldı. Şimdi de Başkan Raşit Tükel başta olmak üzere, Funda Obuz, Şeyhmus Gökalp ve Ayfer Horosan’ın ifade işlemleri tamamlanamadı” diye konuştu.

"Suç unsuru yaratılıyor"

Emniyette tutulan Merkez Konseyi üyeleri ile ilgili “neyin beklendiğini bilmiyoruz” diyen Özçelik, şunları söyledi:

“Savcılık da detay bilgi vermedi. Şuanda nezarethanede tutuluyorlar. Beklenmesini gerektiren bir şey yok. Bizce zaten gözaltına alınmalarını gerektiren hiç bir şey yok. Süreç çok uzadı. O kadar açık ve insanı talep nedeniyle gözaltına aldılar ki mutlaka toplum karşısında suçlu gösterebilecek bir çerçeve oluşturmaya çalıştıklarını düşünüyoruz. Bu kaygımıza sebep oluşturabilecek nokta, emniyetin hazırladığı dilekçede yer alan ‘PKK-KCK terör örgütünün müzahir şahıslarla irtibatlı oldukları’ ifadeleridir. O nedenle algı yaratılması için hazırlık yürütüldüğü ve bunun bitmediğini düşünüyoruz. Suç görüntüsü oluşturmaya çalışıyor.”