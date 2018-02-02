3 TTB üyesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına karşı yayımladıkları bildiri sonrası "terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" iddiasıyla gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri Sinan Adıyaman, Şeyhmus Gökalp ve Ayfer Horasan, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

TTB Merkez Konseyi üyelerinin harekâta ilişkin olarak yayımladığı bildiride "Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi" denmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bildiriye imza atan TTB üyelerine "sözde tabipler" diye seslenmiş; "Bunlar terörist seviciler" ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra evlerine polis baskını yapılan 11 TTB Merkez Konseyi üyesi, gözaltına alınmıştı.

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TTB yöneticileri: Biz gelelim’

Öte yandan haklarında başlatılan soruşturma nedeniyle TTB yönetiminin avukatları aracılığıyla savcıdan salı günü için randevu istediği, ancak aynı günün sabahında gözaltına alındıkları ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, pazar günü İçişleri Bakanlığı’nın suç duyurusunda bulunması ve savcılığın pazartesi günü soruşturma başlatması üzerine TTB’nin avukatı Ziynet Özçelik, adliyeye gitti. Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın makamına çıkan avukat Özçelik, özel kalemden “Sayın Başsavcı ile TTB yönetimi olarak yarın (salı) görüşmek için randevu talep ediyoruz. Raşit Yüksel hoca ve konseydekiler ziyaret etmek istiyor. Gözaltı olmasın, çağrıldıkları takdirde ifade için geleceğiz” dedi. TTB yönetimi, salı günü için randevu beklerken sabahında gözaltı operasyonu oldu.

İlk suç duyurusu Sağlık-Sen'den

Cumhuriyet’te yer alan haberde ayrıca şu iddialar yer aldı:

“Savcılığın salı günü yaptığı gözaltı işlemlerinin perde arkasına ilişkin ilginç bilgiler de gün yüzüne çıktı. Alınan bilgiye göre, TTB hakkında ilk suç duyurusunu perşembe günü Sağlık-Sen yaptı. Sendikanın dilekçesini alan ve bildiriyi de okuyan bir başsavcı vekili, ‘Bunda bir şey yok. Bizim uğraşacak başka işlerimiz var’ diyerek evrakı kenara koydu. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ve İçişleri Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine durum değişti. TTB yönetimi hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlarından soruşturma başlatılıp, gözaltı kararları çıkarıldı.”