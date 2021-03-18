500 gramlık altın teminatında geri adım; taslaktan çıkarıldı

Kuyumcuların 500'er gram altını kamu bankalarına yatırmalarına ilişkin düzenleme taslak yönetmelik metinden çıkarıldı.

İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Kuyumcular Odası Başkanları ve Ticaret Bakanlığı'nda yapılan görüşmeler sonucunda taslaktaki 500 gram teminat maddesi kaldırıldı. Diğer maddeler üzerinde de çalışmalar yapılacak" dedi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bir süre önce sektör görüşüne açılan "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı"nda, ülke genelinde faaliyet gösteren tüm kuyumculardan 500'er gram altını kamu bankalarına yatırmaları planlanıyordu.

Planlanan yönetmeliğin amacı kuyum işletmelerinin açılış ve faaliyetleri ise ilgili kuyum ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olup, Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik taslağına göre kuyumcu, teminat hesabına yatıracağı altına sektörde kaldığı süre boyunca hiç dokunamayacak, işletemeyecek, kullanamayacaktı. Ticaret Bakanlığı taslağının 11. maddesinde, "Kamu sermayeli bankalar veya kamu sermayeli katılım bankalarında kuyum işletmesi adına açılan hesaba beş yüz gram altın teminat olarak yatırılır" denilmişti.

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