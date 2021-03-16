Ekonomide sürpriz yönetmelik taslağı; her kuyumcu kamu bankalarına 500 gram altın yatıracak

Ekonomide yaşanan büyük kaynak sıkıntısına çare arayan hükümetin, Osmanlı döneminde uygulanan "salma" vergilere benzeyen yöntemle kaynak toplamak için yönetmelik taslağı hazırladığı ortaya çıktı. Sürpriz yönetmelik taslağına göre, her kuyumcudan 500’er gram altın toplanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre, ülke genelinde faaliyet gösteren tüm kuyumculardan 500'er gram altını (yaklaşık 210 bin lira) kamu bankalarına yatırmaları istenecek. Altını teminat olarak yatırmayanlar kuyumculuk yapamayacak.

Sözcü gazetesinin haberine göre; sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak hazırlandığı belirtilen "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik" taslağına göre kuyumcu, teminat hesabına yatıracağı altına sektörde kaldığı süre boyunca hiç dokunamayacak, işletemeyecek, kullanamayacak.

Sadece faizini alabilecek. Türkiye'de yaklaşık 40 bin kuyumcu olduğu, taslağın resmiyet kazanması halinde devletin kuyumculardan yaklaşık 20 ton altın (yaklaşık 8.4 milyar lira) toplanacağı hesaplandı.

"İktidar, esnafın üzerine çökmeye başladı"

Yönetmelik taslağını eleştiren CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Ülkenin kasasını boşaltan iktidar, kaynak arayışı için Osmanlı'daki ‘salma vergisi' gibi halkın, esnafın üzerine çökmeye başladı" dedi.



Kuyumcuların hepsinin kazancının aynı olmadığını, birçok kuyumcunun yarım kilo altını devlete karşılıksız veremeyeceğini belirten Aygun, salma vergi yüzünden birçok kuyumcunun kapanacağını söyledi. Kuyumcu esnafını ziyaret ederek görüşlerini de toplayan Aygun, "Esnaf bu taslaktan çok şikayetçi. Tüm kuyumculardan yarımşar kilo altın istenmesi insafsız ve adaletsiz bir durum. Üstelik yönetmeliğe aykırı hareket edenin belgesi iptal edilip altını Hazine'ye irat kaydedilecek" uyarısında bulundu. Aygun, taslaktaki en az 20 metrekare dükkan ve lise mezunu olma şartlarının da çok ağır olduğunu belirtti.

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı: Olacak iş değil

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, düzenlemedeki 500 gram altın maddesinin çok ağır olduğunu, esnafta rahatsızlık yarattığını belirtti.



Çavuşculu, "Bakanlıktaki ilgili bürokratlarla görüştük. İtirazlarımızı yerinde buldular. Biz bu altın maddesinin iptal edileceği izlenimi edindik. Zaten olacak iş değil. İnşallah düzeltecekler, orta yol bulunacak" dedi.