500 gram altın teminat taslağından dönüş sinyali

Kuyumcuların uzun zamandan beri Ticaret Bakanlığı’ndan talep ettiği "Kuyumculuk Yasası"nın taslak halindeki bazı maddeleri kuyumcularda memnuniyetsizlik yarattı. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı (İKO) Mustafa Atayık, her kuyumcunun 500 gram altın yatırmasının sektörü sekteye uğramaması için teminat vermeden sorunun çözülmesini talep ettiklerini belirterek, "Sonuç olarak hiç alınmayacak gibi görünüyor" dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın kuyumculuk faaliyetlerine düzenleme getirmek üzere hazırladığı "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı"nda en fazla tepki, 500 gram altın teminatı maddesine geldi. Taslağa göre, kuyumculuk faaliyetinde bulunabilmek için kamu sermayeli bankalar veya kamu sermayeli katılım bankalarında kuyum işletmesi adına açılan hesaba 500 gram altın teminatı yatırılması gerekiyor.

"Görüşmelerimiz olumlu geçti, alınmayacak gibi görünüyor"

Dünya gazetesinden Özge Yavuz'un haberine göre; İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı (İKO) Mustafa Atayık, bunun bir yasa değil sadece bir yönetmelik taslağı olduğunu, kesinleşmiş bir karar olmadığını söyledi. Geçen hafta İzmir ve Ankara Kuyumcular Odası başkanlarıyla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü ile Ankara’da bir araya gelerek görüşlerini sunduklarını söyleyen Atayık, "Yönetmeliğin esnafı zorlayacak ve piyasadaki ticari hayata olumsuz yansıyacak muhtemel maddelerini gerekçeleriyle gündeme getirdik. Görüşme olumlu geçti ve sektör lehine bazı ilerlemeler kaydedildi. Buna göre taslakta daha önce 500 gram olarak yer alan teminat tutarı 250 grama düşürüldü. Ancak sektörün sekteye uğramaması için bunun hiç alınmaması veya yetki belgesi kapsamında bir sözleşmeyle teminat vermeden sorunun çözülmesini talep ettik. Sonuç olarak hiç alınmayacak gibi görünüyor" dedi.

Kuyumcu odaları başkanları Ankara'ya gidiyor

Mustafa Atayık, bugün 10 ildeki kuyumcu odaları başkanlarıyla bir araya gelerek Ticaret Bakanlığı’na gideceklerini, yetkililere yeniden bir sunum yapacaklarını açıkladı.



Kuyumculuğa çeki düzen getirecek yasa istediklerini ancak taslaktaki bazı maddelerden dolayı çekinceleri olduğunu dile getiren Atayık, "En çok tepki 500 gram teminat konusuydu. Zaten devletimizin de buna ihtiyacı yok. Devlet her zaman esnafın yanında" diye konuştu.

"Teminat taslaktan tamamen kaldırılmalı"

İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Ticaret Bakanlığı tarafından kuyumculara yönelik hazırlanan yönetmelik taslağına sektörün ihtiyacı olduğunu ancak taslakta geçen 500 gram altın teminatın sektöre zarar vereceğini ve kaldırılması gerektiğini söyledi.



"Kuyumcular kamu ve kamu katılım bankalarının bayisi değildir" diyen Yıldırımtürk, sektörün hesaplamalarına göre, taslağın yasalaşması durumunda yaklaşık 17.5 ton altının kamu bankalarına yatırılması gerektiğini belirtti.

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