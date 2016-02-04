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5 günde 7 bin mülteci Bayırbucak'tan Türkiye'ye geldi

Rejimin Halep'in kuzeyine ilerlemesi halinde daha büyük çapta bir göç dalgası bekleniyor

04 Şubat 2016 12:52

Suriye’de bir yandan Esad rejiminin Halep'in kuzeyinde ilerlemesi, diğer yandan IŞİD ile süren çatışmalar nedeniyle binlerce Suriyeli, köylerini boşaltmak zorunda kalarak Türkiye sınırına akın ediyor. Son 5 günde 7 bin Türkmen ve Arap, Türkiye’ye ulaştı.

Yeni Şafak’taki habere göre; Halep'in kuzeyinde bulunan İgde, Havar, Delha sınır köylerinde binlerce mültecinin güvenli bir alana nakledilmek amacıyla bekleyişi sürüyor. Rejimin Halep'in kuzeyine ilerlemesi halinde daha büyük çapta bir göç dalgası bekleniyor. Öte yandan Rusya ve Esad'ın Bayır Bucak'taki saldırıları sonrası Türkiye sınırına akın devam ediyor. Bombalardan kaçıp Yayladağı sınırına gelen Türkmen ve Arap kökenli aileler, 5 gündür araçlarla Türkiye'ye getiriliyor. Bu şekilde alınanların sayısı son 5 günde 7 bin kişiye ulaştı. Bunlardan yaklaşık 900 kişi Güveççi Kampı'na, 1500 kişi de Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gönderildi.

Güveççi Kampı'nda çadır kurma çalışmaları ise hızla devam ediyor. Bu arada son 5 günde Türkiye'ye giriş yapan 7 bin mülteci arasında çocukların sayısının 2 bin 334 olduğu öğrenildi. Gelenler arasında hasta durumda bulunan 57 kişiye gerekli müdahaleler yapıldı. Türkmen Dağı'ndan gelenlerin Yayladağı'nda sınırın sıfır noktasındaki Pulluyazı'dan kabulü sürüyor.

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