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Suriyeli Kürtler Moskova'da temsilcilik açacak

Temsilciliğe PYD’nin de dahil olacağı belirtildi

03 Şubat 2016 10:50

Rusya, Suriyeli Kürt gruplara Moskova’da temsilcilik açmaları için izin verdi. Temsilcilik Kürtlerin Suriye’nin kuzeyinde tek taraflı ilan ettiği Cezire, Kobani ve Afrin kantonlarını kapsayacak.

Hürriyet’ten Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre; Rusya’daki Kürt Kültür Otonomisi Başkanı sıfatıyla faaliyet yürüten Ferhat Patiyev, açılışın 10 Şubat tarihinde gerçekleşeceğini söyledi. Interfaks ajansına açıklama yapan Patiyev, “Suriye’nin kuzeyindeki üç Kürt kantonu Cezire, Kobani ve Afrin dış dünyaya karşı birleşme kararı aldı.

10 Şubat tarihinde ilki Moskova’da olmak üzere Almanya ve Fransa’da toplam üç temsilcilik açılacak.

Rusya yasaları yabancı bir ülke içindeki bölgelerin siyasi temsilcilik açmasına izin vermediği için Rusya Adalet Bakanlığı’na ‘Suriye Kürtleri Toplum Örgütü’ adıyla kayıt yapılacak. Ancak fiilen temsilcilik olarak faaliyet gösterecek” açıklamasını yaptı.

Rusya’daki Kürt temsilci Patiyev, temsilciliğe PYD’nin de dahil olacağını söyledi ancak Türkiye ve Irak’taki Kürtlerin buraya katılıp katılmayacakları konusunda açıklama yapmadı.

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