Erdoğan: G20 ülkelerine Suriye'nin kuzeyinde mülteciler için bir şehir inşa edilmesini teklif ettim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu'nda (ECLAC) düzenlenen konferansta mülteciler üzerine konuşurken "G20 ülkelerinin liderleriyle konuştum. "Gelin Suriye'nin kuzeyinden mülteciler için bir şehir inşa edelim" dedim. Terörden ve uçuşa yasak bölge ilan edelim dedim. Bu teklifimize "çok güzel" dediler ancak hala cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Dün sığınmacı krizini uzaktan seyredenler şimdi yakından yaşıyor bu durumu. 420 milyon dolar yardım geldi, 9 milyar dolar harcadık. Gelen insanlar bombalardan kaçıyorlar. Biz kapımızı kapayamazdık. Bir tarafta masum insanlar kitleler halinde ölürken, sınırları sermaye açan bir anlayışı asla kabul edemeyiz. Almanya, Fransa bizden daha mı fakir? Onlar sığınmacılara kapılarını kapadı.

İnsanların canları pahasına çıktıkları yolculuklar durumu gösteriyor. Sınırlarını hayatını kurtarmak için gelen insanlara kapatanları anlamıyoruz. Gökten yağdırılan bombalardan kaçan insanlara biz kapılarımızı, gönlümüzü açtık. Sadece 2015 yılında denizlerde boğulmaktan kurtarıp ülkemize getirdiğimiz sığınmacı sayısı 90.000'dir.

Terörle mücadele konusunda en önemlisi ayrım yapılmadan mücadele edilmesidir. Terör örgütü iyidir, kötüdür diyemezsiniz.

Küresel barış ve istikrarın sağlanmasının önündeki en önemli etken terör olaylarıdır. 35 yıllık bir tecrübeye sahibiz. Terörizmle mücadele ancak uluslararası samimi bir işbirliği ile başarıya ulaşacağını deneyimlerimizle öğrendik. Bugüne kadar üzerimize düşenleri, biz yaptık.

Avrupa'nın bir ülkesinde bir terör eylemi olduğunda dünya ayağa kalkıyorda, Türkye'nin Ankara'sında, Gaziantep'inde bir terör olayı olduğunda neden seyrediyor?

Terör örgütünün bir tanesi iyi bir tanesi kötü diyemezsiniz. PKK, PYD, YPG, DHKPC gibi terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. PKK törör örgütü ama PYD terör örgütü değil diyemezsiniz.

Avrupa ülkelerinde terör saldırıları olunca herkes ayağa kalkıyor ama Ankara'da olunca herkes seyrediyor. İslam teröre asla müsaade etmez, DAEŞ'in İslam ile alakası yoktur. DAEŞ İslam düşmanıdır."



