5 aylık hamile Meryem Uzerli: Kendimi hazır hissedersem sevgilimle evlenirim

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Oyuncu Meryem Uzerli, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Sevgilisinin Türkiye'deki ününü tanıştıktan sonra öğrendiğini söyleyen Uzerli, "Amerikalı. Amerika’dan Lara ve benim için Almanya’ya taşındı" dedi. Öte yandan Uzerli hazır hissetmesi halinde sevgilisiyle evlenebileceğini söyledi.

Koronavirüs salgınının bitmesiyle İstanbul'a geleceğini ve 2021’de gene güzel filmlerde ve dizilerde oynamaya hazır oluğunu söyleyen Uzerli, "Almanya’daki sevgiliniz araya mesafelerin girmesine ne diyecek?" sorusuna, "Böyle bir şey için kızan biri yanımda olamaz zaten. Bana diş macununu açık bıraktın ya da aramayı unuttun diye kızabilir. Ama benim hayat yolculuğumu kimse engelleyemez. Ben bir sanatçıyım, eğer bir sanatçıya “Sanatçı olma” dersen, o kişi delirir" diye yanıt verdi.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj veren Uzaerli'nin açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

En son konuştuğumuzda yalnızdınız. Peki şimdi kalbinizde, hayatınızda biri var mı?

Aslında hiçbir zaman çok yalnız değildim. Şu anda da yalnız değilim. Hayatımda biri var.

İstediğiniz gibi bir proje gelse Türkiye’ye döner misiniz?

Korona bitip hayatımız normale dönünce İstanbul’a geleceğim. 2021’de gene güzel filmlerde ve dizilerde oynamaya hazırım.

"Benim hayat yolculuğumu kimse engelleyemez"

Almanya’daki sevgiliniz araya mesafelerin girmesine ne diyecek?

Böyle bir şey için kızan biri yanımda olamaz zaten. Bana diş macununu açık bıraktın ya da aramayı unuttun diye kızabilir. Ama benim hayat yolculuğumu kimse engelleyemez. Ben bir sanatçıyım, eğer bir sanatçıya “Sanatçı olma” dersen, o kişi delirir.

"Türkiye’deki şöhretimi sonradan öğrendi"

Sizinle tanıştığında Türkiye’deki şöhretinizi biliyor muydu? Nereli?

Sonradan öğrendi. Amerikalı. Amerika’dan Lara ve benim için Almanya’ya taşındı.

"Hazır hissedersem evlenirim"

Evlenir misiniz?

Hazır hissedersem evlenirim.

Sizin için Amerika’dan gelmiş ama yazık değil mi?

(Gülüyor) Korona yılındayız. Öyle 20-30 kişi davet edip maskeyle bir düğün yapmak gibi bir hayalim yok. Sonra bakarız neler olacak.

Tek başına çocuk büyütmenin zorlukları neler?

Herkesin hayatı farklı. Kendi adıma konuşabilirim. Benim içimde hep; ne olursa olsun Allah yanımda ve ben bunu bir şekilde başaracağım hissi vardı. Çocuk Allah’tan bir hediye ve insan olarak başka bir insanı dünyaya getirmek bir mucize. Bu konuda kimsenin kimseyi yargılamaması lazım. Günah olur. Sadece sevgi, güç ve inanç olmalı. Şükretmek beni o kadar güçlendirdi ki başka sesler, başka düşünceler beni aşağıya çekmedi. Sen Allah’tan gelen mucizelere izin verirsen hayat da sana farklı kapılar açıyor.

TIKLAYIN - Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü 'Meryem Uzerli' haberini savundu: Ahlak dışı yolla çocuk edinmesi değil haber yapılması soruşturulmaya konu oluyormuş, soruştursunlar