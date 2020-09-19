Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü 'Meryem Uzerli' haberini savundu: Ahlak dışı yolla çocuk edinmesi değil haber yapılması soruşturulmaya konu oluyormuş, soruştursunlar

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "Meryem Uzerli'nin son rezaleti patladı" başlıklı haberine Basın Konseyi tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. "Ecdadımıza saldıran Muhteşem Yüzyıl isimli dizide oynayan, evlilik dışı çocuk sahibi olarak Batılı laikçi yaşam tarzının ağına takılan Meryem Uzerli, tekrar Veledi-i Zina ile çocuk sahibi olacağını açıkladı." ifadelerinin yer aldığı haberi savunan Karahasanoğlu, "Onun, bu hem hukuk dışı, hem din dışı, hem de ahlak dışı yolla çocuk edinmesi değil, onun bu rezaletini utanmadan, sıkılmadan kamuoyuna açıklaması değil.. yeniakit.com.tr’nin, bu rezaleti haber yapması soruşturmaya konu oluyormuş.. Soruştursunlar.. Sorun yok.. Onları takan da yok.." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "İşin esası, tam bir rezalet.. Biz, toplum ahlakını bozacak, Anayasa’daki 'Toplumun temeli ailedir' kavramını ihlal eden bir rezaleti eleştiriyoruz. İçlerinde hukukçuların, eski TBMM başkanlarının, profesörlerin bulunduğu illegal konsey, “Bizim yapılanmamız hukuk dışı olsa da siz doğru olanı yapmışsınız” diyeceğine, bir gerçeği haber vermemize soruşturma açmışlar.. Kadın kendisi söylüyor, 'evlilik dışı ilişkiden çocuk edindim' diye..." yorumunu yaptı.

Karahasanoğlu yazısında şunları kaydetti:

Onun, bu hem hukuk dışı, hem din dışı, hem de ahlak dışı yolla çocuk edinmesi değil, onun bu rezaletini utanmadan, sıkılmadan kamuoyuna açıklaması değil.. yeniakit.com.tr’nin, bu rezaleti haber yapması soruşturmaya konu oluyormuş.. Soruştursunlar.. Sorun yok.. Onları takan da yok.. Ama yolladığınız yazının altına, 'Tarafsızlığından kuşku duyduğunuz yüksek kurul üyelerinden' diye söze başlayıp.. Benim hemen, 'Kuşku duymadığım yok ki.. A’sından Z’sine, hepsi tarafgir, hepsi akit düşmanı, hepsi özgür basın düşmanı isimler bunlar.. Hepsini reddediyorum. Sadece yüksek kurul üyelerinizi değil. Kurulunuzu da reddediyorum' diyeceğimi duymuş olmalılar ki.. 'Tarafsızlığından kuşku duyduğunuz' diye başlayan cümlelerini, 'en çok üçünün karara katılmasına, gerekçe göstererek itiraz edebilirsiniz' ifadesi ile bitirmişler.."