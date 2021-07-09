48 saatlik kesinti yaşanmıştı; Akbank'tan "Müşteri bilgileri güvende" açıklaması

Türkiye’nin en büyük banklarından biri olan Akbank’ta yaşanan hizmet aksaklıklarının ardından siber saldırı iddiası gündeme geldi. Banka saldırıya uğramadıklarını, müşteri bilgilerinin güvende olduğunu açıkladı.

Akbank’ta 48 saatlik kesintinin ardından dün, internet bankacılığı ve ATM’ler tekrar hizmete girdi.

Yaşanan aksaklığın ardından, bankanın siber saldırıya uğradığı ve müşteri bilgilerini çaldırdığı iddia edildi. Banka, iddianın yayılmasının ardından sosyal medya hesabından “Bazı sosyal medya hesaplarında bankamız müşteri bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Müşterilerimizin kişisel verileri her zaman olduğu gibi güvendedir. Söz konusu paylaşımlara karşı tüm yasal yollara başvurma hakkımız saklıdır” açıklamasını yaptı.

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