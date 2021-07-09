"Akbank krizi göz göre göre gelmiş"

Sabah yazarı Melih Altınok, 48 saat boyunca dijital ve bankacılık hizmetlerine erişilemeyen Akbank'ta "krizin göz göre göre geldiğini" söyledi.

Sektörden uzmanlar ve bankacılarla görüştüğünü belirten Altınok, "Sorunun güncelleme esnasında çıktığını ve bankanın yedek sistemlerinin devreye giremediğini söylüyorlar" dedi.

Altınok,"Hack'lenme şüphesiyle gözlerin çevrildiği Anonymous'un 'Akbank'a biz saldırmadık. Fakat birçok defa hack'lendiklerini biliyoruz. Bu sefer gizlemeyeceklerini düşünüyoruz' açıklamasını hatırlatıp güvenlik açığının daha derin olduğunu anlatıyorlar. Sorumlu olarak da direkt, tüm tehlike işaretlerine rağmen maliyet kalemini sınırlandırmak için 'nitelikli eleman' profilinden tasarruf eden patronajı gösteriyorlar. Bakalım, iki gün boyunca işlem yapamayan müşterilerin zararlarını nasıl telafi edecekler? Zira sorun günü gelen ödemelerin faizlerini almamakla çözülecek kadar küçük değil. Akbank üzerinden borsada işlem yapan kullanıcılar gibi pek çok müşteri zarara uğratıldığını iddia edebilir" ifadelerini kullandı.

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