Akbank: ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı

Türkiye'nin en büyük bankalarından Akbank'ın dijital sistemlerine ve bankacılık hizmetlerine iki gündür erişilemiyordu. Akşam saatlerinde Akbank'tan yapılan açıklamada, ATM'lerin yeniden hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Akbank'ın bankacılık sistemlerine dünden bu yana giriş sağlanamıyor. Akbank müşterileri sosyal medyada bankanın ATM'leri, pos cihazlarını ve kartlarını kullanamadıklarını; bankanın mobil uygulamasına da erişim sağlanamadığını belirtiyordu.

Banka bugünkü açıklamasında, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin bugün de sürmekte olduğu açıkladı. Müşterilere hizmet verilen tüm kanalların bu sorundan etkilendiğini açıklayan banka, herhangi bir siber saldırının söz konusu olmadığını duyurmuştu.

Akşam saatlerinde yapılan açıklamada, ATM'lerin yeniden hizmet vermeye başladığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Akbank'tan önlem açıklaması

Akbank, iki günlük kesinti sebebiyle şu ana dek oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için şu önlemleri aldığını duyurdu: