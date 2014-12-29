478 kişinin bulunduğu İtalya'daki yanan feribotta 473 kişi kurtarıldı

Yunanistan’ın Korfu Adası yakınlarında bir feribotta yangın çıktı. 5 kişinin hayatını kaybettiği yangın hakkında İtalyan Sahil Güvenliği, Twitter'dan yaptığı açıklamada 34 saat sonra herkesin kurtarıldığı bilgisini verdi.

Yunanistan’ın Patra limanından İtalya’nın Ancona limanına giden “Norman Atlantic” feribotunda dün saat 04.00’da garaj bölümünde yangın çıktı.

İtalyan Sahil Güvenliği Twitter'dan saat 14.30 civarında yaptığı açıklamada feribottaki tüm yolcu ve mürettebatın kurtarıldığını bildirdi.

Gemide 54’ü Türkiye vatandaşı 422 yolcu ve 56 mürettebat (toplam 478 kişi) bulunuyordu. Feribottaki 5 kişi hayatını kaybetti.

Dün gece yapılan açıklamada, tahliye edilenlerden en az 13’ünün Türk olduğu açıklanmıştı.

Kurtarma çalışmaları sabaha sürdü

İtalyan helikopterleri gece boyunca kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Sabah saatlerinde kurtarma çalışmalarına üç Yunan helikopteri de katıldı.

Atina’ya ulaşan son haberlere göre, yangının kısmen kontrol altına alındığı feribotun İtalya sahillerine çekilmesi çabaları sonuç vermedi. İtalyan bir çekici gemisinin “Norman Atlantik”i üç kez römork teşebbüsü kötü hava şartları yüzünden halatlar koptuğu için başarısız oldu.

‘Fare gibi kıstırıldık’

Güvertede toplanan yüzlerce yolcu akşam saatlerine kadar kurtarılmayı bekledi. Yolculardan bazıları telefonla Yunan televizyonlarına bağlanarak, bir yandan soğuktan donmak üzere olduklarını, diğer yandan ise yangının yarattığı sıcaklık nedeniyle ayakkabı tabanlarının eridiğini söylediler. Geminin Yunan aşçısı Aleksandros Corcokis, “Hepimiz yanacağız. Burada fare gibi kıstırılmış haldeyiz” dedi. Bazı yolcular dumandan etkilenerek solunum sorunları yaşadı.

Türkler yılbaşı turundaydı

Gemideki 54 Türk yolcunun 49’unun bir tur firması aracılığıyla yılbaşı tatili için iki otobüsle İtalya’ya doğru giden turistler oldukları öğrenildi.

Önce kendi vatandaşlarını kurtardılar

Yolcuların getirildiği Brindisi kentindeki Perrino hastanesinde dumandan etkilenen üç Türk yolcunun müşahede altına alındığı, diğer Türk yolcunun ise otele götürüldüğü belirtildi.

Müşahede altındaki Türk yolculardan Aylin Akamaç, AA muhabirine, yaşananları "büyük bir skandal" olarak değerlendirerek, feribottaki yangın sonrasındaki kurtarma çalışmalarında hiçbir organizasyon olmadığını, Yunan ve İtalyan kurtarma ekiplerinin önce kendi vatandaşlarını kurtardığını savundu.

Asker gençlerin bile kadın ve çocuklardan önce kurtarıldığını anlatan Akamaç, "Gün boyunca deniz dalgasız olmasına rağmen bizi öylece beklettiler. Römorkör ile çekmeye çalışırken bağladıkları halat üç kez koptu. Hiçbir şey yapamadılar. Böyle bir şey olamaz. Allah bir daha düşürmesin" diye konuştu. Feribotta sadece üç filika olduğunu belirten Akamaç, "Titanik filmi gibiydi" dedi.

"Yangının yolcular farkına vardı. Ve ilk çıkanlar filikalara bindi. Bizleri yerlere oturttular. Yangını söndürmek için sıktıkları sularla dizimize kadar ıslandık. Soğuktan ayaklarımız dondu. İnsanlar ısınmak için ateşe yaklaşmak zorunda kaldı. Saatlerce dışarıda bekletildik. İnsanlar tuvaletlerini orada yapmak zorunda kaldı. Eşim halen feribotta. Onun için çok endişeleniyorum."

10 gün önce yangın testinden geçmiş

Geminin sahibi Visenti Group tarafından yapılan açıklamada feribotta yangının başladığı bölge olduğu tahmin edilen 5 no’lu köprüsündeki 112 numaralı yangına dayanıklı kapısında daha önce bir arıza tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada 19 Aralık’ta Yunanistan’ın Petras limanında yapılan testin ardından arızalı kapının onarıldığı ve geminin yangın testinden geçtiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, feribot kazasıyla ilgili Atina’da büyükelçilik bünyesinde kurulan ve 24 saat hizmete açık kriz merkezi telefonlarının 0030-210 672 98 35 ile 00 30- 210 672 98 36 olduğunu duyurdu.

Yangın garajda başladı

Yunanistan’ın Patra Limanı’ndan İtalya’nın Ancona Limanı’na giden feribotta 422 yolcu 56 mürettebat bulunuyordu. Yangının TIR ve kamyonların da aralarında olduğu garajda çıktığı tahmin ediliyor. Kaza 24 saatlik yolculuğun 8’inci saatinde meydana geldi. 5 yıl önce İngiltere’de inşa edilen 850 yolcu kapasiteli Norman Atlantic 186 metre uzunlukta ve 26 bin 904 ton ağırlığında.

İki gemi kazasını da değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, her iki ülke yetkilileri ile temaslarının devam ettiğini belirtti.

İtalyan makamların batan gemiyle ilgili araştırmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğüne dikkat çeken Çavuşoğlu, “Dün akşam hava kararınca helikopterle aramayı sona erdirdiler. Ama gemiyle arama çalışmalarını devam ettirdiler. Bugün de devam ettiriyorlar.” dedi. Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıkların İtalya’daki mevkidaşları ile temaslarının devam ettiğini ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, kurtarılan beş vatandaştan birisinin durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.