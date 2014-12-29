Kayıp AirAsia uçağından hâlâ iz yok



Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu Başkanı Bambang Sulistyo, uçağın denize düştüğü ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Yetkili, bunun uçağın enkazına ulaşma çalışmalarını zora sokacağını açıkladı.

Airbus 320-200 tipi yolcu uçağı, Endonezya'nın Surabaya kentinden Singapur'a gidiyordu. Uçağın kontrol kulesiyle son temasında pilot, bulutlardan kaçınmak amacıyla rota değişikliği izni istedi. Bu görüşmenin kısa süre ardından uçak radar ekranlarından kayboldu.

Arama çalışmaları Bangka ve Belitung adaları açıklarında yoğunlaştı. Singapur ve Malezya'ya ait ekipler Endonezya'ya destek veriyor. Çin ve Güney Kore de yardım önerisinde bulundu.

Endonezya Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Dyoko Muryatmoyo karada da arama çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı. Muryatmoyo, "Uçak Borneo, Bangka ya da Belitung adalarına düşmüş olabilir" dedi. Arama çalışmaları toplam 13 bin kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.