47 bin öğretmen ataması Meclis komisyonundan geçti

Çocuk yardımı, çeyiz hesaplarına devlet katkısı, 47 bin öğretmen kadrosu gibi düzenlemelerini de içeren "torba kanun teklifi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklife göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na 47 bin öğretmen kadrosu ihdas ediliyor. Öğretmen unvanlı kadrolardan 35 bin adedi ile Bakanlığa ait diğer hizmet sınıfları kadrolarından 2 bin 320 adedine, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 2015 yılı Merkezi YÖNETİM Bütçe Kanunu kapsamında yapılan atamaların dışında 31 Aralık 2015 tarihine kadar atama yapılacak.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 Türk Lirası doğum yardımı yapılacak. Torba kanuna göre, bankalarda TL cinsinden çeyiz hesabı açanlara, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları ve evlilikleri müteakip ilgili bankaya başvurmaları halinde devlet katkısı ödenecek.

Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20'sini ve azami 5 bin TL'yi geçemeyecek. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Çeyiz hesaplarına ödenecek Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak. Devlet katkısı, hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumlu olacak.

Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte bir ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilecek. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar, VERGİ dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilecek.

Konut katkısı

Bankada TL cinsinden konut hesabı açanlara, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları halinde ilk ve tek konut satın alımlarında devlet katkısı ödenecek. Devlet katkısı ödemesi, hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20'sini ve azami 15 bin TL'yi geçemeyecek. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Hak sahiplerinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumlu olacak. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte bir ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilecek. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre ilgili bankalardan takip ve tahsil edilecek.

Çocuk yardımı

Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300, ikinci çocuğu için 400, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 Türk Lirası doğum yardımı yapılacak. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılacak. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilecek. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınacak. Tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkili olacak. Kamu Kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması halinde aradaki fark ödenecek. Kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması halinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yapılmayacak. Çıkma izni almak koşuluyla Türk Vatandaşlığını kaybeden kişiler de imkandan yararlandırılacak. Doğum yardımı, hiçbir VERGİ ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haczedilemeyecek. Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, bu ödemelerin,bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilecek. Bu süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek. Belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ilgili belediyeler aracılığıyla her ay gelir desteği ödemesi yapılacak. İvedi yargılama usulüne ilişkin olmak üzere, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce 15 günlük temyiz yoluna süresinde başvurulmadığı için temyiz başvurusu reddedilen kararlara karşı, bu düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yeniden temyiz yoluna başvurulabilecek.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle, diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere iki yıllık ön lisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınacak.Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda katkı payı alınacak. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim sürelerinde lisansüstü programlardan mezun olamayan öğrencilerden de katkı payı alınacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerden tahsis edilmiş öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücretlerini aşan kısmı, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler gelir kaleminden iade edilecek.

Teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin "kanunla düzenlenmesi gerektiği" tespitine bağlı olarak kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen Başbakanlık Müsteşarı'nın sözleşme ücreti ile ikramiyelerinin herhangi bir değişiklik yapılmaksızın kanunla düzenlenmesi amaçlanıyor. Buna göre Müsteşara 56 bin 400 gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenecek. Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında birer aylık ücreti tutarında ikramiye verilecek. Yapılacak diğer ödemeler ile düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilecek. 2015 Yılı Merkezi YÖNETİM Bütçe Kanunu'na bağlı kamu görevlilerine ilişkin toplam atama sayısı sınırı 40 binden, 77 bine yükseltildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na üç daire başkanlığı kadrosu ihdas ediliyor. Sigorta eksperleri, yapılan başvurulara, mevcut düzenlemede yer alan 3 iş gününü beklemeden yanıt verebilecekler.