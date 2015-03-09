İç Güvenlik'e 47 bin öğretmen molası

AKP, 33 maddelik torba teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklif, üç çocuk parasından, çeyiz sandığına ve 35 bin öğretmen atamasıyla seçim paketi olarak dikkat çekiyor.



Düzenlemede, seçim döneminde özel televizyonlara yayın serbestliği getiriliyor. Buna göre, özel kuruluşlar yayınlarından dolayı RTÜK’ün yayın durdurma, program durdurma gibi yaptırmaları kapsamından çıkarılıyor. AKP, teklifin komisyondan geçer geçmez Genel Kurul gündemine getirecek. Bu kapsamda 'İç Güvenlik' görüşmelerine kısa bir süreliğine mola verilmesi bekleniyor.

33 maddelik torba teklif, 47 bin öğretmen kadrosu verilmesini ve 35 bin öğretmen alımını öngörüyor. Teklifle, konut tasarruf hesabı oluşturulması ve konut sahibi olmayanların devlet desteğiyle ev sahibi olmalarının yolu açılıyor.



Teklifle, birinci çocuğa 300, ikinci çocuğa 400, üçüncü çocuğa ise 600 lira yardımda bulunulmasını içeriyor.

Teklifin tam metni