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47 bin öğretmen ataması yolda

Hükümet, 47 bin öğretmen ataması öngören yasa tasarısını Meclis'e gönderdi

03 Mart 2015 18:56

Hükümet , yeni öğretmen ataması için harekete geçti; 47 bin yeni öğretmen ataması için kanun tasarısı Meclis'e sevk edildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun imzasıyla 47 bin öğretmen ataması için Meclis başkanlığına kanun tasarısı sunuldu. 

Tasarıyla, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye ek madde eklenmesi öngörülüyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan tasarının gerekçesinde, şunlar kaydedildi: "Eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülebilmesi bakımından yeterli personelin istihdam edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çerçevede tasarı ile Milli Eğitim Bakanlığına toplam 47 bin öğretmen kadrosu ihdas edilmektedir."

Kararın ardından Milli Eğitim Bakanlığı atama için takvimi yürürlüğe koyacak. Söz konusu atamaların seçimden sonra ağustos ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Şubat ayında da 108 branşta atama yapılmıştı.

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