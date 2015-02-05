15 bin öğretmenin ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmenin atamasını öne çekti. Bu akşam saat 18.00'den itibaren sonuçlar açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, başvurular için 40 yaş sınırının kaldırıldığı öğretmen atamalarında 108 branşta 75 bin 962 onaylı başvuru gerçekleşti.

Onaylı başvurular içinden gerçekleştirilen 15 bin öğretmenin atama sonuçları, "www.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı.

Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının, öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak ilk atama, "açıktan ve kurumlar arası yeniden atama" ve "milli sporcuların ataması" şeklinde yapıldı. Başvuruya esas taban puan ve kontenjan listesinde belirtilen alanlarda alım yapıldı.

Bakanlık tarafından, 15 bin öğretmen kadrosuna atama yapılmak üzere 29 Ocak'ta alınmaya başlanan başvurular dün saat 18.00'de son bulmuştu.

İlk atamalara ilişkin en fazla kadro, bin 430 ile İngilizce öğretmenliği branşı için tahsis edildi. Sınıf öğretmenliği için bin 322, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 50 ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bin 40 kadro açıldı.