Çalışan anneye ayda bin lira çocuk yardımı

Çalışan kadınlara çocukları 3 yaşına gelene kadar ayda bin lira bakıcı yardımı yapılacak. Sistemden 0-2 yaş arasında çocuğu olan çalışan anneler yararlanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 3 çocuğu özendirmek 'Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ni geliştirdi. Proje kapsamında, çalışan kadınlara çocukları 3 yaşına gelene kadar ayda bin lira bakıcı yardımı yapılacak. Takvim gazetesinin haberine göre uygulamadan yararlanacak kadınların 0-2 yaş arasında çocuğunun bulunması ve doğumdan sonra da işe dönmüş olması gerekiyor. Bu özelliklere sahip anneler, çocuğuna bakacak kişiyi kendisi bulacak. Çalışan annenin yakınlarından biri de sigortalı olarak çocuğa bakabilecek.

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SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, çocukları 36'ncı ayı tamamlayana kadar teşvikten yararlanacak kadınlara bin lira civarında yardım yapılacağını söyledi. İlhan, proje ile amaçlarının kadınların işgücü piyasasında daha çok yer almalarını sağlamak ve destek vermek olduğunu belirtti. Kadınlara sağlanacak desteğin maddi bir teşvik olacağını ifade eden İlhan, "Çocuğa bakan kişilerin sigortalılığı önemli. Çalışan kadının yakınlarından birisi de sigortalı olup çocuğa bakabilir" şeklinde konuştu.