T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çalışan anneye ayda bin lira çocuk yardımı

'Proje ile amacımız kadınların işgücü piyasasında daha çok yer almalarını sağlamak'

05 Aralık 2014 15:22

Çalışan kadınlara çocukları 3 yaşına gelene kadar ayda bin lira bakıcı yardımı yapılacak. Sistemden 0-2 yaş arasında çocuğu olan çalışan anneler yararlanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 3 çocuğu özendirmek  'Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ni geliştirdi. Proje  kapsamında, çalışan kadınlara çocukları 3 yaşına gelene kadar ayda bin lira bakıcı yardımı yapılacak. Takvim gazetesinin haberine göre uygulamadan yararlanacak kadınların 0-2 yaş arasında çocuğunun bulunması ve doğumdan sonra da işe dönmüş olması gerekiyor. Bu özelliklere sahip anneler, çocuğuna bakacak kişiyi kendisi bulacak. Çalışan annenin yakınlarından biri de sigortalı olarak çocuğa bakabilecek.

 

Başkan açıkladı 

 

SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, çocukları 36'ncı ayı tamamlayana kadar teşvikten yararlanacak kadınlara bin lira civarında yardım yapılacağını söyledi. İlhan, proje ile amaçlarının kadınların işgücü piyasasında daha çok yer almalarını sağlamak ve destek vermek olduğunu belirtti. Kadınlara sağlanacak desteğin maddi bir teşvik olacağını ifade eden İlhan, "Çocuğa bakan kişilerin sigortalılığı önemli. Çalışan kadının yakınlarından birisi de sigortalı olup çocuğa bakabilir" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

çalışan annekadınmaaş1000 liraaylıksgkteşvikdestek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24