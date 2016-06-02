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Kültür-Sanat

44. İstanbul Müzik Festivali'nin açılışı yapıldı

İKSV tarafından düzenlenen 44. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde Dmitry Masleev sahneye çıktı

02 Haziran 2016 01:29

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44. İstanbul Müzik Festivali başladı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan açılışta konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul'un tarihi mekanlarında seçkin orkestra ve solistleri müzikseverlerle buluşturan festivalin, İstanbul'un kültürel yaşamına ve Türkiye'de klasik müziğin gelişimine katkıda bulunduğunu söyledi.

İstanbul Müzik Festivali'nin, ilk yılından bu yana mekan kullanımlarıyla, İstanbul'un kültürel mirasına dikkat çektiğini aktaran Eczacıbaşı, festivalin böylelikle İstanbul'a daha yakından temas ettiğini söyledi.

Bülent Eczacıbaşı daha genç kitlelere ulaşabilmek için çalışmalar yaptıklarını ve besteci Özkan Manav'ın, yeni eserinin ilk kez bu festivalde seslendirileceğini ifade etti.

Eczacıbaşı, konuşmasının ardından, festivale katkı sunan kurum ve şirketlerin temsilcilerine plaket takdim etti.

Haberler.com'un haberine göre, İstanbul Müzik Festivali'nin her yıl, Türkiye'de klasik müziğin gelişimine katkıda bulunmuş sanatçılara verdiği 'Onur Ödülü'ne bu yıl, besteci İlhan Baran layık görüldü. Törene katılamayan Baran'ın ödülü, şef Rengim Gökmen'e takdim edildi.

Törenin ardından 44. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserini vermek için dünyanın en önemli yarışmalarından kabul edilen Uluslararası Çaykovski Piyano Yarışması 2015 birincisi Dmitry Masleev sahneye çıktı.

Shakespeare'in "Eğer Müzik Aşkın Gıdasıysa, Durmadan Çalınız" dizelerinden esinlenen temasıyla 44. İstanbul Müzik Festivali, 24 Haziran'a kadar sürecek.

 

 

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