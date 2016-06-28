43 yıl sonra gelen adalet; Victor Jara'nın katili cezalandırıldı

ABD'de Florida'da iki haftadır süren ve eski Şili ordusu görevlisi Pedro Pablo Barrientos Nuñez’in yargılandığı dava sonuçlandı. Pinochet rejimi tarafından katledilen devrimci sanatçı Victor Jara hakkında açılan davada jüri cinayetten yargılanan Barrientos’u suçlu buldu ve Jara’nın ailesine 28 milyon dolar (yaklaşık 81 milyon lira) tazminat ödenmesine karar verdi.

Pinochet rejiminin düşmesinin ardından 1989 yılında ABD’ye kaçan ve burada evlenerek vatandaşlık alan Barrientos’un suçlu bulunması, Şili’ye iade edilmesine ve Şili’de tekrar yargılanmasına imkan verebilir. Barrientos, dört yıl önce Şili’de cinayetle suçlanan dokuz emekli ordu görevlisinden biriydi ancak ABD, Şili hükümetinin suçluların iadesi içın yaptığı talebe resmi bir cevap vermemişti.

Kültür Servisi'nin The Guardian'dan referans verdiği haberine göre; Jara’nın İngiliz eşi Joan Turner Jara ve kızları Amanda Turner Jara ve Manuela Bunster adına davayı açan Kaliforniya merkezli insan hakları grubu Adalet ve Hesap Verme Merkezi’nin hukuk direktörü Kathy Roberts, dava sonucunun ABD Adalet Bakanlığı üzerindeki baskıyı arttıracağına inandığını söylüyor. “Bu sonuç sadece müvekkillerimiz ve Victor Jara için değil, yıllar önce Şili Stadyumu’nda yakınlarını kaybeden diğer aileler için de adaletin yolunu açıyor.”

“Orada ne olduğuna ışık tutan deliller sunduk ve umuyoruz ki bu süreç Şili’de devam edecek ve umuyoruz ki ABD Barrientos’u ülkesinde işlediği suçlar için adaletle yüzleşmesi için ülkesine iade edecek.”

Jara'nın eşi: Adaletin başlangıcıdır

88 yaşındaki Joan Jara Turner, mahkeme binasının merdivenlerinde gözyaşları içerisinde yaptığı konuşmada, “Victor için 40 yıldan fazla bir süredir yaptıklarımız sonuçta gerçeğe dönüştüğü için mutluyum.

Bu olay, Şili’de sevdiklerinin kaderini öğrenmeyi bekleyen, tıpkı bizim gibi yıllardır adaleti arayan tüm o insanlar ve akrabalar için adaletin başlangıcıdır.

Uzun bir yol oldu. Victor için sanat ve sosyal adalet birbirinden ayrılmazdı. Şarkıları bugün de söyleniyor ve hem sanatçılara hem de sosyal adalet arayanlara ilham veriyor” diye konuştu.

Amanda Turner Jara ise, Barrientos’un Şili’ye iade edilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Kaçmıştı. Çok uzun bir zamandır saklanıyordu ve şimdi Şili’yle yüzleşmesinin zamanı geldi.”