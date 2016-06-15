Victor Jara'nın katili 43 yıl sonra hâkim karşısında

Şilili müzisyen Victor Jara’nın ülkesinde 1973 yılında darbe sırasında işkenceyle öldürülmesiyle ilgili davada, Jara’yı öldürmekle suçlanan eski asker Pedro Pablo Barrientos Nuñez ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Dava, Victor Jara’yı öldürmekle suçlanan ve ilk defa hâkim karşısına çıkan eski asker Barrientos’un Şili’den kaçtıktan sonra 20 yıldır yaşadığı ABD’nin Orlando kentinde görülüyor.

Santiago’daki stadyumda onlarca kişiyi katletmekle suçlanan 11 eski asker daha yargılanıyor

onedio'nun haberine göre; Şili Hakikat ve Adalet Komisyonu, 1973-1990 arasındaki Pinochet diktatörlüğü sırasında, 3095 kişinin öldürüldüğünü, bunların 1000’inin 'kayıp' olduğunu açıklamıştı.

Şili’de, 11 Eylül 1973’de General Augusto Pinochet tarafından gerçekleştirilen CIA destekli askerî darbe sırasında seçilmiş devlet başkanı Salvador Allende öldürülmüş, binlerce Şilili devrimci işkence edilerek öldürülmüş ya da "kaybolmuştu."

Şili’de, 11 Eylül 1973’de General Augusto Pinochet tarafından gerçekleştirilen CIA destekli askerî darbe sırasında seçilmiş devlet başkanı Salvador Allende öldürülmüş, binlerce Şilili devrimci işkence edilerek öldürülmüş ya da "kaybolmuştu."

Ünlü müzisyen işkence gördü ve 44 kurşun ile öldürüldü

16 Eylül 1973'te, kendisi gibi tutuklanarak Santiago Stadyumu’na getirilen binlerce insana moral vermek için gitar çalan müzisyen Víctor Jara'nın önce elleri kırılmış, işkence gördükten sonra vurularak öldürülmüştü.

Dünya, Jara’nın son anlarını Şili’deki Pravda muhabiri Vladimir Çernisev’den öğrendi:

“Victor Jara dudaklarında şarkıyla öldü. Onu yanından hiç ayırmadığı refakatçisiyle, gitarıyla birlikte stadyuma getirdiler. Ve şarkı söylemeye başladı. Öbür tutuklular, gardiyanların ateş açma tehdidine rağmen melodiye eşlik etmeye başladılar. Sonra bir subayın emri ile askerler Victor’un ellerini kırdılar. Artık gitar çalmıyordu, ama zayıf bir sesle şarkı söylemeyi sürdürdü. Bir dipçikle kafasını parçaladılar ve diğer tutuklulara ibret olsun diye ellerini kesip tribünlerin önüne astılar”.

Victor Jara’nın ölü bedeni dört gün sonra bir sokakta bulundu. Ağır işkencelerden geçirilmiş ve vücudu kurşunlarla delik deşik edilmişti. Jara 39 yaşındaydı.