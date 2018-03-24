43 ülkeden 210 film seyirciyle buluşacak, biletler bugün satışa çıktı; İstanbul Film Festivali için 30 öneri

Ekşi Sinema, Arka Pencere ve Beyaz Perde için sinema yazıları kaleme alan film eleştirmeni Kaan Karsan, 6-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 37. İstanbul Film Festivali için 30 filmlik bir seçki hazırladı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, bu yıl Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenen ve biletleri bugün satışa çıkan festivalle ilgili olarak Karsan’ın kişisel Twitter hesabından yayınladığı liste şöyle:

37. İstanbul Film Festivali, 198 uzun metrajlı ve 12 kısa filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Festival kapsamında 12 günde, 18 bölümde 43 ülkeden 218 yönetmenin toplam 210 filmi gösterilecek. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler, sergiler ve özel etkinlikler de yer alacak.

37. İstanbul Film Festivali programıyla ilgili tüm bilgilere film.iksv.org’dan ulaşılabilecek. Festival seyircilerinin programlarını daha kolay yapabilmesi için, web sitesinde bulunan programda yer alan filmler, 64 kategoriden etiketlerle işaretlendi. Bu etiketler sayesinde seyirciler beğendikleri tür veya kategorideki filmleri daha kolay ayırt edebilecek ve programlarını kolayca yapabilecekler.