43 ülkeden 210 film gösterilecek; 37. İstanbul Film Festivali ne zaman başlıyor?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, bu yıl Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali 6-17 Nisan tarihlerinde yapılacak. Festivalin biletleri ise 24 Mart Cumartesi günü satışa çıkıyor.

37. İstanbul Film Festivali, 198 uzun metrajlı ve 12 kısa filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor. Festival kapsamında 12 günde, 18 bölümde 43 ülkeden 218 yönetmenin toplam 210 filmi gösterilecek. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler, sergiler ve özel etkinlikler de yer alacak.

37. İstanbul Film Festivali programıyla ilgili tüm bilgilere film.iksv.org’dan ulaşılabilecek. Festival seyircilerinin programlarını daha kolay yapabilmesi için, web sitesinde bulunan programda yer alan filmler, 64 kategoriden etiketlerle işaretlendi. Bu etiketler sayesinde seyirciler beğendikleri tür veya kategorideki filmleri daha kolay ayırt edebilecek ve programlarını kolayca yapabilecekler.

Ayrıca, İstanbul Film Festivali boyunca festival etkinliklerinden haberler, konuklarla yapılmış özel röportajlar ve içerikler de web sitesindeki “Festival Günlüğü” bölümünden takip edilebilecek.

Sinemaseverler biletlerini 24 Mart Cumartesi günü 10.30’dan itibaren Biletix satış kanalları ile Atlas ve Rexx sinemalarında açılacak gişelerden satın alabilirler. Festival biletleri bu yıl da hizmet bedeli eklenmeden, tüm satış kanallarında aynı ücretlerle satışa sunulacak.