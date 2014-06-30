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400 hâkim ve savcıdan HSYK'nın yaz kararnamesine itiraz

HYSK'nın yaz kararnamesine itiraz edenlerin çoğunluğunu unvan ve terfi alan hakim ve savcılar oluşturuyor

30 Haziran 2014 14:14

Yaklaşık 400 hakim ve savcı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yaz kararnamesine itiraz etti. İtiraz edenlerin çoğunluğunun unvan ve terfi alan hakim ve savcılar olduğu iddia edildi.

Fatih Yağmur’un Radikal’de yer alan haberine göre, başsavcı ve mahkeme başkanlıkları atamalarına yapılan itiraz sayısının 30’dan fazla olduğu belirtiliyor. İtiraz edenler arasında; Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kilis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı gibi görevlere atanan hakim ve savcılar bulunuyor.

Önemli görevlere atanmalarına rağmen bu görevleri kabul etmeyip itiraz eden hakim ve savcılardan bazılarının böyle bir kararnamede unvanlı bir görev almak istemediklerinden itiraz ettikleri ileri sürülüyor. İddiaya göre bu hakim ve savcılar itirazlarını kabul ettirebilmek için değişik mazeretler bulmaya çalışıyor.

 

 2 bin 517 hakim ve savcının görev yeri değişmişti

 

HSYK'nın yaz kararnamesi ile 2 bin 517 hakim ve savcının görev yeri değiştirilmişti. Kararnamede, 17-25 Aralık soruşturmaları ile isimleri ön plana çıkan savcılar Muammer Akkaş, Celal Kara ve Zekeriya Öz aynı dönemde başsavcı vekilliğinden alınan savcılar Fikret Seçen, Cihan Kansız ile Ercan Şafak’ın yerleri değiştirilmedi. Şike soruşturmasına bakan savcı Mehmet Berk Bakırköy’e düz savcı olarak atandı. 17-25 Aralık soruşturmalarının bir diğer savcısı Mehmet Yüzgeç ise, Kahramanmaraş’a düz savcı olarak atanmıştı.

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