Yargıda yaz kararnamesi tansiyonu

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi hakim ve savcıların görev yeri değişikliğine ilişkin yaz kararnamesini tamamladı. HSYK 1. Dairesi Başkanı İbrahim Okur ve Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek’in de bulunduğu birinci dairede hazırlanan kapsamlı kararnamede tayin talebi olmayan bazı hakim ve savcıların da görev yerlerinin değiştirildiği öğrenildi.

Bugün ilerleyen saatlerde açıklanması beklenen kararname kapsamında, 2 bin 500’ü aşkın hakim ve savcının yanı sıra “başsavcı", "başsavcı vekili” statüsündeki birçok kişinin de düz savcı olarak atandığı ileri sürüldü. Bu isimler arasında, Adana’dan Antalya’ya atanan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında “adil yargılamayı etkilemek” iddiasıyla fezleke hazırlayan Antalya Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık’ın da bulunduğu öne sürüldü.

Her sene düzenli olarak yapılan yaz kararnamesinde daha önceki senelerde, ortalama 1500 civarı hakim ve savcı tayin kapsamına alınırken bu yıl konuşulan sayılar, geçen senelerin yaklaşık iki katı.