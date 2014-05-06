HSYK'dan yaz kararnamesi hazırlığı

Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Türkiye genelinde hâkim ve savcıların görev yeri değişikliğine ilişkin her sene Haziran ayı sonunda ya da Temmuz başında ilan ettiği yaz kararnamesini öne alacağını duyurdu. HSYK tarafından adliyelere gönderilen bildiri ve sms mesajlarında görev yeri değişikliğine ilişkin eş durumu, mazeret bildirimlerinin kısa süre de kurula bildirilmesi istendi. HSYK’nın gönderdiği bildirimlerde, bu yıl yaz kararnamesinin öne alınacağı ifade edildi.

Kurul, 13 Haziran’a kadar kararnamenin tamamlanmasını hedeflendiğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı ile kurulun yaptığı müzakerede tayinlerin eşlerin bulunduğu illere yapılması konusunda uzlaşıldığı ve bu konuda aksaklık yaşanmayacağı ifade edildi.

Ayrıca, 17 Aralık sonrası görev yeri değişen hâkim ve savcıların yeniden inceleme taleplerinin reddedilmesinin ardından yaptıkları itirazların hala Genel Kurul'a alınmadığı öğrenildi. 13 Haziran’da açıklanması beklenen kararnamede, "geçici görevlendirme" ile yeri değişen hâkim ve savcıların da kati görev yerinin belirlenerek açıklanacağı aktarıldı.

Kurul tarafından Adliye'ye gönderilen metinde şöyle denildi:

T.C.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

(Genel Sekreterlik)

2014 yılı adlî ve idarî Yaz Kararnamlerine ilişkin duyuru

(Eşi Öğretmen Olanlara İlişkin)

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın tayinlerinde daha öngörülebilir bir yapının oluşturulması hususu, 25 Ekim 2010 tarihinden itibaren yeni yapısıyla faaliyet gösteren Kurulumuzun, en öncelikli hedefleri arasında yer almıştır. Bu amaçla; 2011, 2012 ve 2013 yılı yaz kararnamelerinde bir takım yenilikler gerçekleştirilmiştir.

2014 yılı yaz kararnamesinde de aynı anlayıştan yola çıkılarak, kararnameyi 13 Hazirana kadar sonuçlandırmayı hedeflemekteyiz. Buna ilişkin takvim açıklanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

Bu çerçevede, idari yargı hâkimleri ile adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2014 yılı yaz kararnamesi atamalarında uygulanacak prensipler uyarınca kararname kapsamına giren meslektaşlarımızdan eşleri öğretmen olarak görev yapanlara ilişkin olarak atama nedeniyle meydana gelebilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde;

Öğretmen eşi olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının tayin görmeleri halinde öğretmenlerin de eşlerinin bulunduğu illere tayinlerinin yapılması hususunda herhangi bir aksaklık yaşanmayacağı, İl içerisinde ise eşlerinin çalıştığı merkeze yakın bir yerde istihdam edilmeleri yönünde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli kolaylığın sağlanacağı hususunda görüş birliğine varılmıştır.

Tüm meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.