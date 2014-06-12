Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesi'nin 2014 yılı Adli ve İdare Yaz Yargı kararnamesi çalışmaları

HSYK 1. Dairesi tarafından hâkim ve savcıların görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin yaz kararnamesi açıklandı. 2 bin 517 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnamede, 17-25 Aralık soruşturmaları ile isimleri ön plana çıkan savcılar Muammer Akkaş, Celal Kara ve Zekeriya Öz aynı dönemde başsavcı vekilliğinden alınan savcılar Fikret Seçen, Cihan Kansız ile Ercan Şafak’ın yerleri değiştirilmedi. Şike soruşturmasına bakan savcı Mehmet Berk Bakırköy’e düz savcı olarak atandı. 17-25 Aralık soruşturmalarının bir diğer savcısı Mehmet Yüzgeç ise, Kahramanmaraş’a düz savcı olarak atandı.

TIR savcısı Zonguldak’a atandı

Adana’da MİT TIR’larının durdurulması ile ilgili soruşturmayı yürüten, ardından yetkileri alınan ve Trabzon'a ‘geçici görevlendirme’ ile gönderilen savcılardan Aziz Takçı, Zonguldak’a düz savcı olarak atandı.

TIR soruşturmasını yürüten bir diğer savcı Mustafa Sırlı, Adana’dan Sivas’a, yine TIR soruşturmalarına bakan Başsavcıvekili Ahmet Karaca Kayseri’ye düz savcı olarak gönderildi. Adana’da polisler hakkında yasa dışı dinleme soruşturması ve MİT TIR’ları ile ilgili casusluk soruşturmasını yürüten Başsavcıvekili Ali Doğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu.

Aynı dönemde Adana Cumhuriyet Başsavcısı olan Süleyman Bağrıyanık 5 ay önce başsavcı vekili olarak atandığı Antalya’da düz savcı oldu. Bağrıyanık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla fezleke hazırlamış, buna ilişkin açılan soruşturmaya verilen takipsizlik kararına da itiraz etmişti. İtiraz Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek, Bozdağ hakkındaki soruşturmanın devamına karar verilmişti.

'Unvan önemli değil, görevimizi yaparız'

Bağrıyanık, düz savcı olarak atanması konusunu T24’e değerlendirerek şunları söyledi:

“Hukuka uygun olarak görevim neyse onu yaparım. O unvan bu unvan önemli değil, bize ne görev verilmişse hukuka uygun olarak yaparız. Ne diyelim böyle takdir etmişlerse hayırlısı olsun.”

Niğde Başsavcısı Hayreddin Akçıl Trabzon’a, Mersin Cumhuriyet Başsavcıvekili Süleyman Bal Bursa, İzmir Başsavcıvekili Kadir Gücü Karşıyaka’ya düz savcı oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Nuri Yiğit Sincan adliyesine düz savcı olarak atanırken, yerine İlhan Ayaz ve Hüseyin Şahin başsavcıvekili olarak atandı. Ankara Adliyesi'ne Mehtap Gümüş başsavcıvekili olarak atanan tek kadın yargı mensubu oldu. Afyon Başsavcısı Adem Yazar Mersin’e düz savcı olarak atandı. Edirne Başsavcısı Uğur Yiğitbilek Konya’ya düz savcı oldu. Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yıldırım Denizli Başsavcısı olarak görevlendirildi. Trabzon Başsavcısı Adem Kul Samsun'a düz savcı oldu.

Müfettişi HSYK’ya şikâyet eden savcının unvanı alındı

Geçen yıl Gebze’ye başsavcıvekili olarak atanan savcı Cemil Tuğtekin’in de unvanı alınarak, düz savcı yapıldı. Tuğtekin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Tuğtekin’in ismi Kayseri Şeker Fabrikası’nda yolsuzluk operasyonunu yürütürken soruşturmayı şüphelilere önceden haber verdiği iddia edilen HSYK Müfettişi Vedat Ali Tektaş ile ilgili kurula yaptığı şikâyetle gündeme gelmişti. Tuğtekin, eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir’in adı sanık olarak yer aldığı Kayseri Par Temizlik firmasıyla ilgili yolsuzluk soruşturması ile de dile getirilmişti.

Kararname istifa getirdi

HSYK 1. Dairesi tarafından hazırlanan hakim ve savcıyı kapsayan kararname açıklanmadan önce HSYK 1.Dairesi Üyesi Teoman Gökçe, daireden istifa ettiğini açıkladı. Gökçe, bunun "Bir yaz kararnamesi değil, kıyım kararnamesi olduğunu" ifade ederek açıklama yaptı. Gökçe’nin kararnamede görev yeri değişen 500’e yakın kişi ile ilgili muhalefet şerhi düştüğü öğrenildi.

HYSK'dan yapılan açıklama şöyle;

2014 yılı adli ve idari yargı ana kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 11 Haziran 2014 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karar altına alınmış ve internet sitemizde yayımlanmıştır.

2014 yılı adli ve idari yargı ana kararnameleri, meslektaşlarımızın eşlerinin atamaları ve çocuklarının öğrenim durumlarını planlayabilmeleri amacıyla, kararname takvimine uygun olarak ilan edilen tarihten iki gün daha erken açıklanmıştır. Kararname sonrası adli ve idari yargıda boş kalan kadrolara 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan kur'a kararnameleri ile atamalar yapılacaktır.

Meslektaşlarımızın görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin ayrıntılı bilgi ayrıca duyurulacaktır.

Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin 23 Haziran 2014 tarihine kadar dilekçelerini Kurulumuza göndermeleri gerekmektedir.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin tüm yargı teşkilatına, ülkemize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederiz.



Kararname ile birlikte görev yerleri değiştirilen, 2 bin 517 hakim ve savcı, Türkiye genelinde mevcut 12 bin 143 hakim ve savcının 5'te 1'ine denk geliyor.



Kararnameyle yerleri değiştirilen hakim ve savcıların tam listesi

Adli yargı yaz kararnamesi listesi



İdari yargı yaz kararnamesi listesi