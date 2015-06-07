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4 yıl önce sonuçlar nasıldı?

2011'de parlamentoda sandalyeler nasıl dağılmıştı?

07 Haziran 2015 22:00

Türkiye genel seçimler için sandığa gitti. 53 milyon kayıtlı seçmenin yüzde 80-85’inin sandık başına gittiği gözlendi.

Seçimin ana gündem maddelerinden bir tanesi HDP’nin barajı aşıp aşamayacağı. 2011’de bağımsız adaylarla seçime giren Kürt siyasi hareketi  2 milyon 819 bin oy alarak Meclis’e 35 milletvekili sokmuştu.

2011 Genel Seçimleri’nde siyasi partilerin oy oranları şöyleydi:

AKP : % 49.9 (21 milyon 320 bin 207 oy)

CHP: % 25.9 (11 milyon 122 bin 420 oy)

MHP: % 12.9 (5 milyon 575 bin 010 oy)

BDP (Bağımsız adaylar) : % 6.58 (2 milyon 819 bin oy)

Bu oy oranlarına göre partilerin meclisteki milletvekili dağılımları ise şu şekildeydi:

AKP: 327 milletvekili

CHP: 135 milletvekili

MHP: 53 milletvekili

BDP: 35 milletvekili

2011 genel seçimlerine katılım %83.16 idi. 43 milyon 914 bin seçmen oy kullanmış, 973 bin 185 oy geçersiz sayılmıştı. Son genel seçim 12 Haziran 2011’de yapılmış, hükümet 28 Haziran 2011’de kurulmuştu.

 

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